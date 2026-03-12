INE aprueba cambios en la credencial para votar; Incluirá la opción de “identidad NB”

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de modificaciones clave en la Credencial para Votar, consolidando un avance significativo en materia de derechos de identidad y visibilidad para grupos históricamente vulnerados. A partir de ahora, la mica electoral permitirá que los ciudadanos incorporen su identidad de género autopercibida, así como su pertenencia a comunidades indígenas o afromexicanas.

¿Qué es la identidad NB en el INE?

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de las siglas “NB” en el apartado de sexo, destinadas a aquellas personas que se identifican como No Binarias.

🟣 El Consejo General del INE aprobó incorporar a la Credencial para Votar la identidad de género autopercibida. La mica podrá mostrar las siglas “NB” para persona “No Binaria” que lo solicite.



La medida tiene un carácter estrictamente declarativo, basado en la manifestación… pic.twitter.com/tqZ1kWZmMK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

Lo que hace disruptiva a esta medida es su carácter estrictamente declarativo. Esto significa que el INE no exigirá documentos adicionales (como actas de nacimiento modificadas o peritajes) para realizar el cambio; bastará con la manifestación libre y bajo protesta de decir verdad de la persona titular para que su identidad sea reconocida en el documento oficial más utilizado del país.

Visibilidad indígena y afromexicana

Además de la identidad de género, el INE aprobó la inclusión de un dato relativo a la autoadscripción indígena y/o afromexicana. Esta medida busca perfeccionar el padrón electoral para garantizar una mejor representación política y estadística de estos pueblos, permitiendo que el electorado se identifique con sus raíces de manera formal ante la autoridad electoral.

Los mexicanos podrán elegir si en su identificación aparece el campo de sexo o género, así como su pertenencia a un pueblo originario o afromexicano.

¿Por qué es importante la nueva distinción del INE?

La decisión del INE no solo impacta en lo electoral, sino que tiene un efecto dominó en la inclusión social. Al ser la credencial de elector la identificación oficial por excelencia en México, este cambio facilita que personas no binarias y comunidades originarias sean reconocidas con su identidad real en bancos, trámites gubernamentales y establecimientos privados, eliminando trámites burocráticos costosos y discriminatorios.