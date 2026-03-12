Plan B en riesgo: Monreal admite que aliados podrían volver a rechazar la reforma constitucional

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal , confirmó que el llamado “Plan B” que el gobierno federal enviará al Congreso en los próximos días será presentado como una reforma constitucional, aunque reconoció que todavía no existe garantía de contar con los votos suficientes de los partidos aliados para lograr su aprobación.

El legislador explicó que la propuesta será analizada en una mesa de trabajo entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, quienes tendrán un plazo de tres días para revisar el contenido de la iniciativa junto con la Secretaría de Gobernación.

Morena respalda la propuesta, pero no asegura los votos

Monreal sostuvo que los diputados de Morena respaldarán el planteamiento enviado por el Ejecutivo federal. Sin embargo, fue claro al señalar que no puede garantizar el apoyo total de las fuerzas aliadas, especialmente después de que recientemente se rechazara una propuesta impulsada desde el gobierno.

El coordinador parlamentario subrayó que su papel consiste en construir acuerdos, pero evitó adelantar números o comprometer respaldos que todavía no están asegurados.

Durante sus declaraciones, insistió en que la intención de Morena será convencer a los aliados para que la propuesta prospere en el Congreso. De acuerdo con el legislador, el objetivo es recuperar la fuerza política y legislativa necesaria para sacar adelante cambios que, considera, el país necesita.

📢 El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que el Plan B electoral será una reforma constitucional.

Entre los puntos destacan: pic.twitter.com/ArRs7klTaL — El Sindical Altiplano (@elsindicalAltip) March 12, 2026

Un gesto político tras el rechazo a la reforma

Para Monreal, la decisión de la presidenta de convocar a una reunión con los partidos aliados fue un gesto relevante en medio de las tensiones surgidas tras el rechazo a la reforma electoral.

El legislador señaló que la invitación al PT y al PVEM representa una oportunidad para recomponer la relación política y aclarar diferencias, con el fin de encontrar un punto de acuerdo que permita avanzar en una nueva propuesta legislativa.

Los cambios que plantea el Plan B

La iniciativa que prepara el Ejecutivo federal contempla varios ajustes al sistema político y electoral. Entre ellos se encuentra la reducción del número de regidores municipales, así como recortes al presupuesto destinado a Congresos locales y al Senado.

También plantea adelantar un año el ejercicio de revocación de mandato, además de postergar hasta 2028 la elección vinculada al Poder Judicial.

Otro de los puntos que se pretende incluir es la posibilidad de que algunos temas electorales, como el presupuesto de los partidos políticos, puedan someterse a consulta pública.

PT reconoce dudas sobre el Plan B

El PT ya empezó a poner interrogantes al Plan B de reformas a la constitución que enviará la presidenta Sheinbum al Congreso.

Tras conocer y comprometerse a analizar la propuesta que les presento la titular del Ejecutivo Federal, Reginaldo Sandoval, líder del PT en la Cámara de Diputados, dijo tener dudas si con la reforma el gobierno busca implementar una república federalista o centralista. Además, les inquieta si la intención del gobierno es avanzar o cerrar espacios a la democracia.