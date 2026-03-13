¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy viernes 13 de marzo?

Este viernes 13 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" con el objetivo de definir la ruta política tras una semana de intensos debates en el Congreso. La mandataria podría ser cuestionada sobre la estrategia que seguirá el Ejecutivo tras el rechazo a la Reforma Electoral en San Lázaro y si se contempla el envío inmediato de leyes secundarias.