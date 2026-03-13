¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy viernes 13 de marzo?
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este viernes 13 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum cierra la semana con anuncios clave y detalles de su gira nacional.
Este viernes 13 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" con el objetivo de definir la ruta política tras una semana de intensos debates en el Congreso. La mandataria podría ser cuestionada sobre la estrategia que seguirá el Ejecutivo tras el rechazo a la Reforma Electoral en San Lázaro y si se contempla el envío inmediato de leyes secundarias.
Mañanera Sheinbaum hoy 13 de marzo: Resumen y anuncios en vivo
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México. Este viernes, la presidenta se encuentra en Colima.