Eliminan Instagram a activista tras publicar sobre exabogada de “El Chapo”

El activista Miguel Alfonso Meza denunció que fue víctima de cibercensura luego de que le eliminaron su cuenta de la red social Instagram después de publicar información sobre Silvia Rocío Delgado, quien fue abogada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Acaban de eliminar mi cuenta de Instagram permanentemente. La última semana solo he publicado sobre la abogada de El Chapo. Hoy me encuentro que mi cuenta, que tenía 82 mil seguidores, está eliminada e irrecuperable”, escribió en X.

El activista @MiguelMezaC denuncia cibercensura, acaban de eliminar su cuenta de Instagram luego de publicar contenidos sobre la abogada de El Chapo. https://t.co/QXWzPyw05C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Activista fue sancionado por señalar vínculos de una jueza con “El Chapo”

El activista Miguel Alfonso Meza denunció que una candidata a jueza, que terminó ganando, fue abogada de Joaquín Guzmán Loera, actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Meza publicó mensajes en los que señalaba que Delgado había sido defensora de “El Chapo” Guzmán antes de aspirar al cargo judicial.

Inicialmente, el activista fue absuelto; sin embargo, la Sala Regional Guadalajara revocó esa decisión y ordenó revisar nuevamente el caso.

Posteriormente, el Tribunal Electoral de Chihuahua determinó que las publicaciones constituían violencia política de género.

Tribunal Electoral sanciona a activista y le piden que se disculpe

El Tribunal Electoral de Chihuahua ordenó que borrara sus publicaciones y pidiera disculpas, todo por señalar presuntos vínculos de jueces con el crimen organizado.

La resolución del Tribunal Electoral le ordena borrar sus publicaciones, ofrecer una disculpa pública e inscribirse en el padrón de violentadores de género por 180 días.

El activista Miguel Alfonso Meza aseguró en entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias que no eliminaría sus publicaciones ni pediría disculpas, al considerar que lo dicho en redes sociales es información verídica y de interés público.

“Si quieren ser autoritarios, si quieren callarnos, si quieren ponernos el bozal, pues que lo hagan… yo no voy a pedir disculpas ni voy a eliminar las publicaciones”, declaró.

Tribunal sanciona a activista por señalar vínculos de una jueza con “El Chapo”: no mintió, pero incomodó

INE abre proceso contra activista por supuesta violencia política de género

En junio pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento en contra del activista Miguel Alfonso Meza tras una denuncia presentada por el excandidato Luis Castañeda Palacios, por violencia política de género, pero el INE aclaró que la investigación se centra en una probable calumnia contra el candidato a juez.

“Es violatorio de la libertad de expresión porque no puede el Estado activar su maquinaria para investigarte y sancionarte, cuando ni siquiera existe una falta. No es posible que yo o cualquier persona cometa violencia política de género contra un hombre”, expresó el activista.