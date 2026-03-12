tva (1).png

¿Qué dijo la presidenta de que la Reforma Electoral no alcanzó la mayoría calificada? Mañanera 12 marzo

Luego de que la Cámara de Diputados bateara su iniciativa de Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum responde hoy 12 de marzo en su mañanera. Sigue el minuto a minuto.

¿Qué dijo la presidenta de que la Reforma Electoral no alcanzó la mayoría calificada?
Mañanera Sheinbaum 12 marzo: ¿Qué dijo la presidenta de que la Reforma Electoral no alcanzó la mayoría calificada?|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Este jueves 12 de marzo de 2026, la "Mañanera del Pueblo" se convierte en el epicentro de la respuesta política del Ejecutivo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser cuestionada sobre el revés sufrido ayer en la Cámara de Diputados, donde su propuesta de Reforma Electoral no alcanzó la mayoría calificada necesaria para ser aprobada. Tras una sesión rápida en la que el bloque oficialista no logró retener el apoyo total de sus aliados y enfrentó un bloque opositor sólido, la mandataria fijará su postura. En Azteca Noticias te llevamos el análisis detallado y la cobertura en vivo.

Mañanera Sheinbaum 12 marzo: ¿Qué dijo la presidenta de que la Reforma Electoral no alcanzó la mayoría calificada?

Iniciativa relacionada con los feminicidios

La presidenta destacó que su gobierno presentará una iniciativa relacionada a los feminicidios.

Sheinbaum niega notificación por parte de la FIFA

La presidenta Sheinbaum dijo que no tiene ninguna notificación por parte de la FIFA de que se pudiera cancelar la realización del mundial este año en México, Estados Unidos y Canadá.

Aseguró que todos los preparativos y todas las actividades previas al mundial continúan sin ningún contratiempo, esto a pesar del conflicto bélico que se lleva a cabo en el oriente medio entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

¿En qué consiste el Plan B de la presidenta Sheinbaum?

Con la ausencia de Pablo Gómez, arquitecto de la fallida reforma electoral, la presidenta presentó lo que llamó su plan B en esta materia. Dijo que lo que se busca es acabar con privilegios:

1. Disminuir los privilegios en los congresos locales
2. Disminuir los privilegios en los municipios
3. Fortalecer la consulta popular

La presidenta dijo que la enviarán el lunes, pues "están terminando la redacción" y que "si no pasa, tampoco pasa nada".

Presidenta Sheinbaum habla sobre el revés de su Reforma Electoral

La presidenta aseguró que aquellos diputados que votaron ayer en contra de la Reforma Electoral, fue porque "quieren seguir con los privilegios".

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Tags relacionados
Claudia Sheinbaum Presidencia de México

Notas