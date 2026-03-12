¿Qué dijo la presidenta de que la Reforma Electoral no alcanzó la mayoría calificada? Mañanera 12 marzo

La presidenta Sheinbaum dijo que no tiene ninguna notificación por parte de la FIFA de que se pudiera cancelar la realización del mundial este año en México, Estados Unidos y Canadá.

Aseguró que todos los preparativos y todas las actividades previas al mundial continúan sin ningún contratiempo, esto a pesar del conflicto bélico que se lleva a cabo en el oriente medio entre Estados Unidos e Israel contra Irán.