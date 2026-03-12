TEPJF perfila tumbar sanciones contra activista Emma Zermeño por chats privados filtrados

La controversia en torno a la activista Emma Zermeño podría dar un giro importante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe de la Mata plantea revocar las sanciones que se impusieron contra la activista por presunta violencia política en razón de género, un caso que se originó a partir de conversaciones privadas de WhatsApp.

El asunto ha generado debate porque involucra temas sensibles como la privacidad de las comunicaciones digitales, la libertad de expresión y los alcances de las sanciones electorales. La decisión final dependerá del voto del pleno de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El origen del conflicto: mensajes privados sobre una diputada de Morena

La controversia comenzó cuando se filtraron capturas de pantalla de un chat privado en el que participaba Zermeño. En esos mensajes, según el expediente, se realizaban críticas hacia la diputada local Almendra Negrete, quien además ocupa un cargo dentro del partido Morena.

Las imágenes de la conversación fueron entregadas a las autoridades por una persona que participaba en el mismo chat. Con base en ese material, el tribunal electoral de Sinaloa determinó que los mensajes constituían violencia política en razón de género, por lo que se aplicaron sanciones contra la activista.

La Sala Regional Guadalajara del tribunal electoral respaldó esa interpretación, al considerar que la conversación había perdido su carácter privado al ser proporcionada voluntariamente por uno de los interlocutores.

“Me hacen sentir expuesta”: Activista rompe el silencio tras sanciones por mensajes de WhatsApp contra diputada de Morena | ENTREVISTA

El proyecto del magistrado: defensa de la privacidad

Sin embargo, el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata plantea una visión distinta del caso. En su análisis sostiene que la Sala Regional valoró de forma indebida las pruebas, ya que las conversaciones pertenecían a un espacio privado en el que la denunciante ni siquiera participó.

De acuerdo con el documento, permitir que ese tipo de mensajes sea utilizado como prueba implicaría levantar el “velo” de la privacidad de las comunicaciones, lo que podría vulnerar derechos fundamentales de las personas.

Por ello, el magistrado propone revocar las sanciones impuestas contra Zermeño y reconsiderar el criterio aplicado por las autoridades electorales.

Emma Zermeño rompe el silencio y denuncia irregularidades

Mientras el caso avanza en el tribunal, la propia activista ha decidido hablar públicamente sobre la experiencia. Zermeño aseguró que el proceso ha sido “complicado y desgastante”, además de que la difusión de los mensajes privados la hizo sentirse vulnerable y expuesta.

La activista también cuestionó el uso de conceptos que, según afirma, no existen en el marco jurídico, como un término que mezcla las palabras “woman” y “bullying”, utilizado para describir su conducta en el expediente.

Según su versión, el conflicto surgió tras una conversación con un amigo cercano que posteriormente difundió las capturas del chat, lo que desencadenó la denuncia.