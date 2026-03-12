“Un vil cadenero”: Alito Moreno sobre Jesús Ramírez Cuevas por presuntos pactos criminales

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas,habló fuerte sobre Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum y exvocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de haber facilitado presuntos vínculos entre el poder político y el crimen organizado.

Durante declaraciones a medios, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que Ramírez Cuevas pasó de ser el responsable de controlar el acceso a las conferencias matutinas del anterior gobierno a desempeñar, según su versión, un papel que habría permitido la entrada de intereses criminales a la esfera del poder.

Moreno lanza acusaciones contra Ramírez Cuevas

En su posicionamiento público, Moreno utilizó un tono particularmente crítico al referirse al actual coordinador de asesores de la Presidencia.

“Es patético Ramírez Cuevas, no sólo es un patán, un barbaján… era el cadenero para abrir las puertas de palacio, como un vil cadenero… para abrir las puertas del palacio al crimen organizado”, expresó el dirigente priista.

Además, aseguró que existen señalamientos públicos sobre presuntos pactos con grupos delictivos y cuestionó que, a su juicio, no se hayan iniciado investigaciones formales sobre dichas acusaciones.

Señala campañas de Morena contra la oposición

El líder del PRI también acusó al partido gobernante, Morena, de impulsar campañas mediáticas dirigidas contra su persona y contra la oposición.

“Todos los spots de Morena nada más van a atacar al PRI y a Alito Moreno… eso es lo que quiere el gobierno”, afirmó durante sus declaraciones.

Moreno consideró que este tipo de mensajes forman parte de una estrategia política que busca debilitar a los partidos opositores.

Propone un frente opositor amplio contra Morena

En el mismo posicionamiento, el dirigente priista insistió en la necesidad de construir una alianza amplia entre fuerzas políticas para competir electoralmente contra Morena.

Según explicó, una posible alianza parcial entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) no sería suficiente para enfrentar la fuerza electoral del oficialismo.

“Aquí lo único que funciona es una coalición total… un frente amplio opositor, porque no es para salvar a ningún partido, es para salvar a México”, expresó.