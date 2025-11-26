Elementos de la Secretaría de Seguridad DESAPARECEN en Jalisco durante investigación

Alerta máxima en Jalisco. Se ha activado una situación de emergencia en las fuerzas federales tras confirmarse que dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encuentran desaparecidos en el estado que domina el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los agentes desempeñaban funciones críticas, realizando labores de inteligencia e investigación de campo orientadas a la desarticulación de células criminales en la entidad cuando se perdió su rastro. No se ha confirmado el objetivo exacto de la indagatoria; sin embargo, la ruta trazada marca zonas de alto dominio del CJNG.

La preocupación aumentó luego de que el vehículo oficial en el que viajaban fuera encontrado abandonado en el municipio de Zapopan.

Desaparecen elementos de la Secretaría de Seguridad en viaje a Guadalajara

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el día de ayer, martes 25 de noviembre. Los agentes se desplazaban a bordo de una unidad oficial con destino a la ciudad de Guadalajara cuando se perdió total comunicación con ellos.

Tras la pérdida de contacto, se activaron los protocolos de rastreo y seguimiento de ruta, lo que llevó a las autoridades hasta la zona de Paseo de los Virreyes, en Zapopan, donde fue localizada la unidad vacía, según se dio a conocer en un comunicado.

Ante la gravedad de la situación, la SSPC ha desplegado un operativo coordinado con las fuerzas armadas para dar con el paradero de los agentes, asegurando que se han dispuesto "todos los recursos" para esclarecer los hechos.

Se mantiene una comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y se trabaja en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional para ejecutar las acciones de búsqueda, priorizando la integridad de los elementos, señaló la dependencia.

"Las familias de los elementos cuentan con el acompañamiento y el respaldo absoluto de esta institución, que permanece atenta a brindarles todo el apoyo necesario", sentenció la tarjeta informativa.