¿Cómo se reacomoda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex el 12 de marzo tras Contigencia Ambiental?

El programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex volverá a operar bajo sus reglas habituales luego de que se suspendiera la Contingencia Ambiental en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la medida quedó levantada a partir de las 19:00 horas del 11 de marzo, después de que mejoraran las condiciones atmosféricas.

Con el fin de la Contingencia Ambiental, miles de automovilistas en CDMX y Edomex se preguntan cómo se reacomoda el Hoy No Circula y qué vehículos deberán detener su circulación el jueves 12 de marzo. La respuesta es clara: el programa vuelve a su esquema normal, sin aplicar el llamado Doble Hoy No Circula .

¿Qué autos no circulan tras la Contingencia Ambiental?

Con la suspensión de la Contingencia Ambiental, el Hoy No Circula en CDMX y Edomex se aplicará de manera regular.

Esto significa que no podrán circular de 05:00 a 22:00 horas los vehículos con:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

Estas restricciones del Hoy No Circula en CDMX y Edomex se mantienen en las 16 alcaldías de la capital y en municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.

¿Qué autos sí pueden circular en CDMX y Edomex?

Tras la suspensión de la Contingencia Ambiental, varios vehículos quedan exentos de l Hoy No Circula en CDMX y Edomex .

Entre ellos se encuentran:



Autos eléctricos

Vehículos híbridos

Motocicletas

Automóviles con holograma 0 y 00

Vehículos con holograma EXENTO

Autos con placas para personas con discapacidad

También pueden circular maquinaria agrícola, vehículos ligeros especiales y automóviles registrados en programas de autorregulación ambiental.

Estas excepciones permiten que el Hoy No Circula en CDMX y Edomex funcione de forma más flexible cuando no existe Contingencia Ambiental.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Aunque ya no exista Contingencia Ambiental, ignorar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex puede salir caro.

Las sanciones por circular cuando no corresponde pueden ir desde 20 hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) .

En la CDMX, además de la multa económica, el vehículo puede ser trasladado al corralón, lo que implica pagar arrastre y gastos adicionales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

¿Por qué se suspendió la Contingencia Ambiental?

La CAMe explicó que el levantamiento de la Contingencia Ambiental se debe a un cambio en las condiciones meteorológicas en el centro del país.

Modelos de pronóstico indican que el sistema anticiclónico que provocó mala calidad del aire perderá intensidad, mientras que la cercanía de un frente frío favorecerá mayor ventilación en la región.

Esto permitirá dispersar los contaminantes acumulados en la atmósfera del Valle de México y evitar nuevos episodios de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex.