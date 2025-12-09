Mañanera de presidenta Sheinbaum: ¿Qué dijo hoy martes 9 de diciembre?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 9 de diciembre desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este martes 9 de diciembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.
Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum: Cuáles fueron los temas clave de hoy 9 de diciembre
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.