Mañanera de presidenta Sheinbaum hoy miércoles 12 de noviembre: Lo más relevante

La mandataria explicó que la figura de la revocación de mandato es una propuesta impulsada por su movimiento: Su objetivo es permitir que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir si un presidente debe continuar en el cargo cuando ha perdido el respaldo popular.

"En ocasiones, los mandatarios permanecen durante todo el periodo de seis años, aun cuando ya no cuentan con el apoyo de la mayoría", explicó.

Además, esta propuesta está relacionada con una decisión de carácter operativo y presupuestal: "Aprovechar los recursos destinados a la elección intermedia para realizar simultáneamente la consulta de revocación de mandato, evitando así duplicar gastos y la instalación de casillas en años consecutivos".