Mañanera de presidenta Sheinbaum hoy miércoles 12 de noviembre: Lo más relevante
El resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera para este miércoles 12 de noviembre desde Palacio Nacional encabezada por la presidenta Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia mañanera para este miércoles 12 de noviembre y Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece lo más relevante de la presentación.
Mañanera EN VIVO
Sobre revocación de mandato
La mandataria explicó que la figura de la revocación de mandato es una propuesta impulsada por su movimiento: Su objetivo es permitir que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir si un presidente debe continuar en el cargo cuando ha perdido el respaldo popular.
"En ocasiones, los mandatarios permanecen durante todo el periodo de seis años, aun cuando ya no cuentan con el apoyo de la mayoría", explicó.
Además, esta propuesta está relacionada con una decisión de carácter operativo y presupuestal: "Aprovechar los recursos destinados a la elección intermedia para realizar simultáneamente la consulta de revocación de mandato, evitando así duplicar gastos y la instalación de casillas en años consecutivos".
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que en caso que se adelante la #RevocacionDeMandato al 2027, esto no pondría en desventaja a los candidatos de oposición que participen en las elecciones intermediashttps://t.co/0zegtT76Gc pic.twitter.com/OqSLsQWpRK— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 12, 2025
Información de Seguridad
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), habló sobre:
Resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades del lavado de dinero.
¿De qué temas se hablarán HOY en la conferencia mañanera?
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): Análisis del lavado de dinero en actividades de plataformas digitales.
Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda: Listado operaciones vinculadas en estas prácticas.
Grisel Galeano, Procuradora fiscal de la federación: ¿Cuál era el esquema que se maneja en el lavado de dinero?
