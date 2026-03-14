México a Trump: hay cooperación contra crimen ante insinuaciones

México respondió a las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que el estadounidense sugirió la existencia de un “narcogobierno” en territorio mexicano. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la relación bilateral se mantiene bajo un esquema de cooperación estrecha, pero siempre respetando la soberanía de México.

Insiste en que hay cooperación sin subordinación

La dependencia federal aseguró que el equipo de Trump tiene pleno conocimiento de los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.

Y de acuerdo con un comunicado de la cancillería, las autoridades de ambos países mantienen un intercambio constante de información que ha permitido asestar golpes estratégicos a las estructuras criminales.

“La administración del presidente Trump sabe que hay cooperación, siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial”, subrayó la cancillería.

Logros y postura presidencial

Como prueba de la efectividad de esta alianza, la cancillería resaltó los operativos recientes contra el crimen organizado, haciendo especial énfasis en la colaboración que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de la detención y posterior traslado a Estados Unidos de Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores advierte que con base en los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación, la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos de colaboración", destacó.

Decomiso histórico de fentanilo

La cancillería destacó que esta semana se aseguraron en Colima más de 270 kilos de fentanilo, equivalente a aproximadamente 14 millones de dosis que ya no podrán llegar a las calles.

“Las operaciones en contra del crimen organizado transnacional en México se planean y llevan a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas; no obstante, se mantiene una estrecha colaboración con agencias de seguridad estadounidenses de conformidad con el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, precisó.

Las autoridades destacaron que el Gobierno de México actúa con firmeza con base en su estrategia nacional de seguridad y en estricto apego a sus leyes en contra de la delincuencia organizada y la impunidad.

“La administración del presidente Trump sabe que hay cooperación, siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial”.