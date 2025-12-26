Marchas, manifestaciones y rodadas: Así serán las afectaciones viales hoy en CDMX

¿Las manifestaciones también descansan? Después de los festejos de Nochebuena y Navidad, que mantuvieron vacías las calles de Ciudad en México ( CDMX ), este viernes se esperan protestas, marchas y al menos tres rodadas ciclistas.

El Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, dio a conocer que será un 26 de diciembre con actividad en cuanto a manifestaciones, por lo que hizo un llamado para que los automovilistas estén atentos.