Marchas, manifestaciones y rodadas: Así serán las afectaciones viales hoy en CDMX
Después de Navidad, las calles de CDMX comienzan a verse llenas y con presencia de personas que harán manifestaciones este viernes 26 de diciembre.
¿Las manifestaciones también descansan? Después de los festejos de Nochebuena y Navidad, que mantuvieron vacías las calles de Ciudad en México ( CDMX ), este viernes se esperan protestas, marchas y al menos tres rodadas ciclistas.
El Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, dio a conocer que será un 26 de diciembre con actividad en cuanto a manifestaciones, por lo que hizo un llamado para que los automovilistas estén atentos.
Manifestaciones en CDMX: Calles cerradas por marchas y rodadas hoy 26 de diciembre
¡Una marcha más! Esta será su ruta por Paseo de la Reforma
A las 4:00 de la tarde, un grupo de personas marcharán desde el Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Benito Juárez, lo que afectará la circulación en Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez.
Además, a un costado de la Alameda Central se instaló una romería navideña, por lo que está cerrada la circulación en Avenida Hidalgo.
Para evitar la zona, se recomienda circular por Eje 1 Norte, el Eje Central Lázaro Cárdenas, la Avenida Arcos de Belén, Dr. Río de la Loza y Avenida Chapultepec.
A las 16:00 hrs., se prevé marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez.
¿Cuáles serán las rutas de las rodadas ciclistas hoy en CDMX?
Este viernes se realizarán al menos tres rodadas ciclistas, lo que podría causar complicaciones en distintas zonas de la capital.
10:00 de la mañana
Rodada desde la Basílica de Guadalupe, hacia el cruce de Aquiles Serdán y Golfo Tehuantepec, colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo.
8:00 de la noche
Rodada desde Avenida El Parque s/n, colonia Avante, alcaldía Coyoacán, rumbo a la Villa Iluminada de la Avenida Industrial Militar #1055, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.
8:30 de la noche
Rodada desde el Parque México, en la colonia Condesa, hacia la calle Regina #18, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Una marcha complicará la circulación en Calzada de los Misterios
A las 11:00 de la mañana, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, marcharán desde la Glorieta de Peralvillo, con destino a la Basílica de Guadalupe .
Se espera que participen alrededor de 300 personas, que avanzarán por la Calzada de los Misterios, hasta llegar al Templo Mariano, que se localiza en Fray Juan de Zumárraga #2, colonia Villa Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX.
Protestas hoy causarán cierre de calles en colonia Doctores
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial, a las 11:00 de la mañana un grupo de personas se manifestará en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, que se ubica en la calle Dr. Balmis, #148, colonia Doctores.
En la misma colonia de la alcaldía Cuauhtémoc, a la 1:00 de la tarde, se tiene programada una protesta frente a los Juzgados Penales del Poder Judicial local, cuya dirección es Dr. Lavista #114.
Para hoy, 26 de diciembre 2025, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula en CDMX?
Los festejos navideños dejaron una mala calidad del aire en la CDMX; sin embargo, las autoridades ambientales no activaron la contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal.
Este viernes 26 de diciembre deben de quedarse guardados los automóviles con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, holograma de verificación 1 y 2.

El Hoy No Circula de este viernes 26 de diciembre en la ZMVM aplica para los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos. Exentos - hologramas 00 y 0.
