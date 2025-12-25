Mala calidad del aire en CDMX: ¿Se activará contingencia ambiental en Navidad?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que la calidad del aire es mala en la capital, hoy 25 de diciembre. ¿Los niveles de contaminación podrían llevar a la activación de una contingencia ambiental ?

En su último reporte, la dependencia indicó que la mala calidad del aire se registra en la capital y en la zona conurbada, por lo que no es recomendable realizar actividades físicas en exteriores.

Las alcaldías que tienen estas malas condiciones en el ambiente son Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta.

En el caso del Estado de México, los municipios con mala calidad del aire son Teoloyucan, Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, Cuautitlán, Tlalnepantla, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chicoloapan y La Paz.

Además, el Índice de Radiación Solar es alto, así que para evitar daños a la salud y a la piel, en caso de salir, es importante usar protector cada dos horas, incluso si está nublado.

11:00 horas

El #ÍndiceAIREYSALUD reporta,#CalidadDelAire MALA: en la #CDMX y zona conurbada

Recomendaciones:

Grupo Sensibles: evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre

Resto de la población: reducir actividades físicas vigorosas al aire libre. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) December 25, 2025

¿Cómo se activa una contingencia ambiental en CDMX?

Aunque la calidad del aire es mala hoy 25 de diciembre, por ahora las autoridades no han activado la contingencia, pero es importante que los ciudadanos estén atentos a dicha medida, porque implica que algunos autos no podrían circular.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara las contingencias cuando la concentración de contaminantes PM10 o PM2.5 supera los niveles de riesgo para la salud, tanto en la capital como en municipios colindantes del Estado de México.

Cuando se declara una contingencia ambiental, se aplican restricciones a la circulación de los vehículos, para tratar de reducir la emisión de contaminantes y evitar riesgos para la salud de las personas.