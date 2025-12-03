¿Te quieres casar en la Basílica de Guadalupe? Este es el costo para las bodas, XV años y bautizos

La Basílica de Guadalupe es uno de los recintos religiosos más emblemáticos en México. Muchos fieles buscan realizar eventos como bautizos, bodas u otras ceremonias en este lugar. Para llevar a cabo estos eventos se deben tramitar permisos y cumplir con ciertos requisitos, además de pagar tarifas establecidas por la Basílica.

¿Cuánto cuesta casarse en la Basílica de Guadalupe? Costos y opciones

Existen dos opciones para realizar una boda en la Basílica de Guadalupe, con tarifas que varían dependiendo del lugar dentro del recinto:

En el Altar Mayor, el costo es de 7 mil 500 pesos. Esta opción incluye la ceremonia con un cantor, órgano, reclinatorios y arreglos florales.

En la Capilla de San José, el costo es menor, con un precio de 4 mil 500 pesos. Esta opción también incluye cantor, órgano y reclinatorios.

Para apartar la fecha, es necesario agendar con la debida anticipación para asegurar disponibilidad. Los costos para la realización de una misa de XV años son los mismos.

Bautizos en la Basílica: requisitos, donativo y edad máxima del niño

Para realizar un bautizo en la Basílica, se solicita principalmente el acta de nacimiento del pequeño que debe tener un máximo de 7 años de edad, identificación oficial de los padres y comprobante de las pláticas prebautismales, las cuales pueden ser tomadas en la misma Basílica de Guadalupe o en otra iglesia.

No hay un costo fijo, sino una donación de 200 pesos. Si lo desean, es posible hacer un donativo mayor.

Cabe destacar que la organización de los bautizos en el Templo Mariano es realizada por la Parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas y tienen lugar en el bautisterio.

Recomendaciones para tramitar permisos

Para más detalles sobre los requisitos, costos actualizados y fechas disponibles, la Basílica de Guadalupe recomienda comunicarse directamente a los correos oficiales o visitar las oficinas de la iglesia. Los permisos para eventos religiosos se coordinan cuidadosamente para no interferir con la agenda del recinto más visitado del país y asegurar que cada ceremonia se realice con el debido protocolo y solemnidad.