Contingencia ambiental activa: Así opera el Hoy No Circula este 26 de diciembre

La calidad del aire en el Valle de México registró condiciones que llevaron a las autoridades ambientales a mantener activas medidas extraordinarias este viernes 26 de diciembre de 2025, por lo que el programa Hoy No Circula se aplica con restricciones adicionales derivadas de la Contingencia Ambiental , principalmente en municipios del Estado de México y zonas metropolitanas aledañas.

De acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aunque en días recientes se habían reportado niveles de riesgo bajo, el incremento en emisiones contaminantes tras las celebraciones decembrinas motivó la activación de medidas preventivas para reducir la carga vehicular y proteger la salud de la población.

Autos que no circulan este viernes 26 de diciembre

Como parte de la Contingencia Ambiental, no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos:



Automóviles con holograma 2, sin excepción

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Autos con holograma 0 y 00, engomado azul y placas terminación 9 y 0

Estas restricciones buscan disminuir la concentración de contaminantes generados por el tránsito vehicular, uno de los principales factores que inciden en la mala calidad del aire durante esta temporada.

Restricciones adicionales para transporte de carga por el Hoy No Circula

La Contingencia Ambiental también contempla limitaciones para el transporte de carga, el cual deberá acatar horarios específicos de circulación, con el objetivo de reducir emisiones en las horas de mayor concentración de contaminantes.

Las autoridades reiteraron que estas medidas son temporales y estarán sujetas a la evolución de las condiciones atmosféricas.

🚨 Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México.

Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables.

Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México.

Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables.

Vehículos exentos del programa Hoy No Circula

A pesar de las restricciones, algunos vehículos sí podrán circular durante este viernes:

Unidades eléctricas e híbridas

Vehículos de emergencia y servicios esenciales

Autos conducidos por personas con discapacidad

Transporte escolar autorizado

Taxis, que podrán circular de 5:00 a 10:00 horas para apoyar la movilidad

Municipios donde aplica el Hoy No Circula

El programa se mantiene vigente en la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México, como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán y Valle de Chalco, así como en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar el uso innecesario del automóvil, mantenerse informada a través de comunicados oficiales y seguir las recomendaciones ambientales mientras continúe la contingencia. El Hoy No Circula sigue siendo una herramienta clave para reducir la contaminación y proteger la salud de quienes habitan el Valle de México.

