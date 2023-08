Qué trucazo, ¿no?: Balconean a tramposos del 40 Maratón CDMX

Tras la realización de la cuadragésima (40) edición del Maratón CDMX, algunas personas han mostrado en redes sociales a quienes han hecho trampa en dicha competición, al reportar tiempos menores a los establecidos o no recorrieron el tramo entero de los 42 kilómetros y 195 metros.

Perfiles en la red social X, antes conocida como Twitter, como En Donde Correr, y en la página de Facebook “Los CazaTramposos del Maratón” comparten imágenes de participantes que suben fotos a redes sociales, con los números de registro de competidor.

Creando historias para sus redes solo corriendo una parte de la ruta. Durante la transmisión del maratón cdmx se pudieron observar muchos corredores esperando mientras pasaban los elotes a lo largo de la ruta pic.twitter.com/hUAv36wfYu — EnDondeCorrer.com (@EnDondeCorrer) August 29, 2023

Con ese dato, al contrastarlo con la aplicación del Maratón CDMX que brinda los resultados, muestra que el chip que les brindan a los atletas no pasó por todos los puestos de control, con lo cual evidencian trampas o registran tiempos récord menores a dos horas para completar la carrera.

Además, también comparten fotos de otros atletas que incluso esperan a un lado de la vía, para iniciar lejos del punto de arranque de la carrera, que en esta ocasión fue desde la avenida Insurgentes Sur, a la altura de Ciudad Universitaria.

Cabe señalar que la convocatoria del Maratón CDMX especifica en sus lineamientos que quienes realizan cortes de ruta “para cruzar la meta sin haber realizado el trayecto completo serán sancionados” y supuestamente no podrán participar en otros Maratones o Medios Maratones de años posteriores.

VIDEO “No tienen integridad”: Dionicio Cerón critica tramposos en el Maratón CDMX

El atleta mexicano Dionicio Cerón, tres veces ganador del maratón de Londres, criticó a las personas que hicieron trampa en el Maratón CDMX y pidió que las autoridades sancionen a dichos individuos, ya que señaló que esta es la única competición en el mundo donde no son penalizados.

“Las autoridades deben tomar cartas en el asunto porque es el único maratón en el mundo que no castigan a los tramposos. (...) Algo se debe de hacer para evitar que esto se convierta en una carrera que no tiene prestigio, porque tiene categoría Oro porque invita atletas de primer nivel, pero realmente no es una categoría Oro cuando tienes tanto y tanto tramposo”, señaló el atleta en un video compartido por el portal Todo Menos Futbol.

🔥Una voz autorizada en Mexico, El Gran Dionicio Cerón, tres veces ganador del Maratón de Londres, opina sobre lo que esta ocurriendo en el caso de los corredores que hacen trampa en el #maratoncdmx2023

Vale la pena escucharlo.

Vía Todo Menos Futbol#ElCorredor pic.twitter.com/mcwIyCes0d — Ab Ramírez 🇲🇽 (@eibi33) August 30, 2023

Cuestionó que existan personas que “tienen el descaro” de presumir en redes sociales que recorrieron el Maratón en una hora y 19 minutos. “Apenas (haces ese tiempo) en auto, muchas veces ni en eso se hacen los 42 kilómetros”, afirmó Cerón. En comparación, Héctor Garibay, corredor de Bolivia, ganó el Maratón Internacional de la CDMX al recorrerlo en 2 horas, 20 minutos y 48 segundos.

Refirió que en otras competencias en el país, las personas que hacen trampa son boletinadas para que eviten inscribirse de nuevo, “porque no tienen integridad”.