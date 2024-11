Más de 300 personas vestidas de blanco marchan por las calles de Colima para exigir paz

Vestidos de blanco, algunos empuñando veladoras en sus manos, así salieron a las calles este fin de semana los ciudadanos para exigir a las autoridades un alto a la violencia que se vive en Colima en pleno Día de Muertos el pasado sábado 2 de noviembre.

“Como sociedad vivimos en una burbuja y estamos normalizando mucho la violencia y más viviendo en nuestro estado que día con día hay un muerto, otro muerto y solo los contamos. Siento que es algo que debe parar más que nada por los más pequeños, es nuestro deber darles un Colima más bonito”, comentó la ciudadana Lizbeth Brazo.

“Nos sumamos a estar marcha porque estamos a favor de la paz, sabemos la situación que está pasando actualmente en el estado y en la capital de Colima. Por eso mismo es que todos tenemos que unirnos no solo los trabajadores, no solo las personas que vivimos en la capital, si no todo el estado a ir a caminar, a ir a marchar hacer un llamado que las cosas mejoren en el estado”, dijo Ángel Reyes.

Se han registrado más de 500 asesinatos en lo que va del año en Colima

En lo que va de este año, han sido asesinadas en territorio colimense, al menos 556 personas, de acuerdo a cifras del secretariado Ejecutivo de Seguridad, de ahí el temor.

“Queremos tener paz, ya vivir tranquilos porque en realidad ahorita es un caos aquí en Colima. No puede uno tener seguridad de ir a un cajero, uno que ya está adulta, tiene miedo sacar el dinero porque no sabe quien lo va persiguiendo”, señala Enriqueta Sánchez.

Las y los ciudadanos recordaron que hace unos años podían salir a la 1 o 2 de la mañana sin preocupación alguna de que les pasara algo; sin embargo, ya no es posible.

La marcha por la paz, partió del corazón de colima. Los ciudadanos hicieron un alto en el barrio del Zalaton, considerado uno de los focos rojos, según las autoridades. Siguieron su camino hasta las puertas del panteón municipal, donde recordaron a las víctimas.