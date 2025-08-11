Metro CDMX hoy 11 de agosto: Caos en Línea 7; reportan retrasos de hasta 30 minutos
FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras las lluvias torrenciales y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.
Tormenta eléctrica y fuertes lluvias la tarde-noche del domingo 10 de agosto provocaron un severo caos en la Ciudad de México y Edomex, colapsando avenidas y servicios como el Metro CDMX y el Metrobús, por lo que, ante la incertidumbre de la marcha en el servicio de los trenes del Transporte Colectivo, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance para este lunes.
EN VIVO
¡Atención! Continúan las afectaciones en L7
En la Línea 7 del Metro usuarios continúan levantando reportes, marcha lenta y líneas colapsadas; ¡tómalo en cuenta
Totalmente colapsada la estación el rosario, más de 20 minutos esperando pic.twitter.com/DLRvuS3WLW— Liliana Domínguez (@Lili_DoMin) August 11, 2025
🤣🤣🤣 8 minutos línea 7??? pic.twitter.com/Jj8lMlfdoZ— xX_Rodrox_Xx (@Rodroxman) August 11, 2025
Reportan desalojos en trenes de la L7
¡Tómalo en cuenta! Siguen los reportes de fallas y avance lento en la Línea 7 del Metro de la CDMX; usuarios indican sobre desalojos de trenes.
Dos trenes desalojados en #linea7 ya nos sacaron de Tacubaya! No hay servicio!!! pic.twitter.com/AOCC4KdbN8— Aura Toribio (@AuraGaby11) August 11, 2025
Nos sacaron en Tacubaya línea 7! No hay servicio!!! Está fatal!!!— Aura Toribio (@AuraGaby11) August 11, 2025
¿Qué está pasando en la L7? El Metro informa
¡Mañana caótica en Línea 7! Tras reportes previos de presencia de humo, el Metro informó que hay demoras en los viajes tras el retiro de un tren.
Se mantienen los retrasos en la L7
Usuarios que viajan en la L7 reportan que la marcha de los trenes se mantiene muy lenta, hay retrasos de hasta 30 minutos.
Que pedo con línea 7 media hora y de Mixcoac no salimos rumbo a rosario— Antonio Cobra Hernandez (@HernandezCobra) August 11, 2025
Más de 50 minutos en línea 7 del metro y no avanza, cuáles 8 minutos? pic.twitter.com/YvREmNLald— monvar (@monvar28) August 11, 2025
Línea 7 muerta para donde vayas y dónde estés, se murió el metro— Felipe Escalante (@felipescalantea) August 11, 2025
#AlMomento Vecinos de la colonia Moctezuma en Venustiano Carranza piden ayuda de las autoridades, están inundadas sus casas en la esquina de las calles Norte 25 y Oriente 174.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
El agua alcanzó el metro y medio de altura tras el intenso aguacero de anoche. @isidrocorro con el… pic.twitter.com/6LV6vKIlze
¿Qué pasa en la Línea 3? El metro informa
En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, enviamos trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda y se agiliza la salida de trenes desde las terminales.
La línea 3 viene haciendo base en cada estación 😡— Rodrigo Padilla (@XxRodriPCxX) August 11, 2025
@telediario @MetroCDMX casi 10 minutos entre estaciones en la línea 3 dirección universidad y los trenes súper llenos, prendan el aire pic.twitter.com/3lpE5RYXRu— MIMI ROSALES MELENDE (@mimosita75) August 11, 2025
¿Qué pasa en la L7 del Metro?
El Metro informa que se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren.
Reportan humo en la estación Tacubaya
Se reporta presencia de humo en la estación Tacubaya de la Línea 7 del Metro.
Hay humo en la estación Tacubaya de Línea 7, nos pueden indicar que está pasando?— Kurosaki (@kurosakigro) August 11, 2025
Se incendió un vagón del metro dirección barranca del muerto.— E n a n o E n d e m o n i a d o (@Dvdjrzz) August 11, 2025
Las fuertes lluvias del domingo azotaron la #CDMX activando la alerta púrpura, la más alta en la escala 🌧️🚨— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
Según autoridades, es la lluvia más intensa de la temporada ☔💦.
Notables inundaciones y encharcamientos en calles, avenidas y viviendas en distintos puntos.
La… pic.twitter.com/yFGSKFsgjb
#AlertaVialFIA | Policías de tránsito cierran Circuito Interior a la altura de Oceanía por inundación en el túnel de Circuito Interior y Fray Servando Teresa de Mier.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
El problema es para quien viene de la Raza hacia el Aeropuerto. @isidrocorro con el reporte pic.twitter.com/tqsi0TxBW7
🚨Importante encharcamiento a la altura de Oceanía.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025
👨🚒 Ya hay personal de Bomberos trabajando en la zona.
📍La afectación empieza desde Eje 3 Oriente, Eduardo Molina, y se prolonga hasta la calzada Ignacio Zaragoza.
Alternativa vial:
Tomen el Eje 1 Norte @isidrocorro con el… pic.twitter.com/FQTEyAGUzU
Reportan retrasos en la L3
A pesar de que el Metro de la CDMX informó que su servicio se normalizó, usuarios reportan marcha lenta de los trenes; no olvides tomarlo en cuenta.
Línea 3 dirección Universidad, ya llevamos varios minutos detenidos en el túnel entre Guerrero e Hidalgo— christian nunez (@christiannu) August 11, 2025
Muevan la fokin linea 3 dirección universidad— Isra:3 (@MrIsraMx1) August 11, 2025
¡Se agiliza la marcha en L12 del Metro!
Tras varios reportes de retrasos en la Línea 12 el Metro de la CDMX detalla que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales. La demora se debe a contratiempos normales de la hora.
Mucha atención: ¡Aviso Metro!
El Metro de la CDMX también detalla que, todas las estaciones de la Línea A se encuentran abiertas al público usuario y en servicio. La circulación de trenes es continua de Pantitlán a La Paz, en ambos sentidos. Toma previsiones.
Mucha atención: ¡Aviso Metro!
Tras las fuertes lluvias que colapasaron a la CDMX, el Metro informa que, la Línea 5 ofrece servicio en todas sus estaciones y la circulación de trenes es continua.
Durante la madrugada, el equipo de Instalaciones Hidráulicas atendió las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias de ayer, lo que hizo posible restablecer la operación en su totalidad.