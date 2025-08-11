Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
Metro CDMX hoy 11 de agosto: Caos en Línea 7; reportan retrasos de hasta 30 minutos

FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras las lluvias torrenciales y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
Metro CDMX hoy 11 de agosto Línea A y 5 restablecen servicio tras tormenta eléctrica y lluvias. En el Metro se observa a uno de los trenes de la Línea 2 saliendo de una estación.
FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras las lluvias torrenciales y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.|Metro CDMX

Tormenta eléctrica y fuertes lluvias la tarde-noche del domingo 10 de agosto provocaron un severo caos en la Ciudad de México y Edomex, colapsando avenidas y servicios como el Metro CDMX y el Metrobús, por lo que, ante la incertidumbre de la marcha en el servicio de los trenes del Transporte Colectivo, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance para este lunes.

¡Atención! Continúan las afectaciones en L7

En la Línea 7 del Metro usuarios continúan levantando reportes, marcha lenta y líneas colapsadas; ¡tómalo en cuenta

Reportan desalojos en trenes de la L7

¡Tómalo en cuenta! Siguen los reportes de fallas y avance lento en la Línea 7 del Metro de la CDMX; usuarios indican sobre desalojos de trenes.

¿Qué está pasando en la L7? El Metro informa

¡Mañana caótica en Línea 7! Tras reportes previos de presencia de humo, el Metro informó que hay demoras en los viajes tras el retiro de un tren.

Se mantienen los retrasos en la L7

Usuarios que viajan en la L7 reportan que la marcha de los trenes se mantiene muy lenta, hay retrasos de hasta 30 minutos.

¿Qué pasa en la Línea 3? El metro informa

En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, enviamos trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda y se agiliza la salida de trenes desde las terminales.

¿Qué pasa en la L7 del Metro?

El Metro informa que se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren.

Reportan humo en la estación Tacubaya

Se reporta presencia de humo en la estación Tacubaya de la Línea 7 del Metro.

Reportan retrasos en la L3

A pesar de que el Metro de la CDMX informó que su servicio se normalizó, usuarios reportan marcha lenta de los trenes; no olvides tomarlo en cuenta.

¡Se agiliza la marcha en L12 del Metro!

Tras varios reportes de retrasos en la Línea 12 el Metro de la CDMX detalla que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales. La demora se debe a contratiempos normales de la hora.

Mucha atención: ¡Aviso Metro!

El Metro de la CDMX también detalla que, todas las estaciones de la Línea A se encuentran abiertas al público usuario y en servicio. La circulación de trenes es continua de Pantitlán a La Paz, en ambos sentidos. Toma previsiones.

Mucha atención: ¡Aviso Metro!

Tras las fuertes lluvias que colapasaron a la CDMX, el Metro informa que, la Línea 5 ofrece servicio en todas sus estaciones y la circulación de trenes es continua.

Durante la madrugada, el equipo de Instalaciones Hidráulicas atendió las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias de ayer, lo que hizo posible restablecer la operación en su totalidad.

