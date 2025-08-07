La Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX), una de las más importantes por su conexión con el Estado de México (Edomex), contará con un plan de las autoridades para evitar que el servicio sea suspendido ante las inundaciones que luego registra en las vías.

Este jueves 7 de agosto de 2025 se dio a conocer que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) inició mesas de trabajo con autoridades del municipio de La Paz, para atender las incidencias por las lluvias que afectan el servicio en esta Línea que entró en operación el 12 de agosto de 1991.

¿Cuál es el plan para evitar inundaciones en la Línea A del Metro de CDMX?

El Metro busca delinear acciones para atender el tema de la acumulación de agua pluvial durante la temporada de lluvias y que afecta a los habitantes de la zona y a usuarios de la Línea A, que va de las estaciones Pantitlán a La Paz.

El exceso de agua que se acumula al exterior, rebasa a las instalaciones de Línea A, indicaron las autoridades. Ante ello, se propuso coordinar con el municipio de La Paz acciones semanales de desazolve de alcantarillas y cárcamos.

Y es que debido al ingreso de agua del exterior se ve afectado el cajón de vías, balasto y en sus sistemas hidráulico y eléctrico.

En tanto, se puso sobre la mesa contar con transporte de pasajeros emergente para atender a los usuarios de Línea A, cuando el servicio queda interrumpido a causa del ingreso externo de agua pluvial.

Al respecto, representantes de rutas concesionadas manifestaron su disposición de apoyar en esas circunstancias, pero solicitaron que las vialidades sean transitables en la zona.

Vías de la Línea A inundadas: RTP y patrullas para mover a usuarios

El 30 de julio de 2025, el servicio estuvo afectado en el tramo Santa Marta-Los Reyes, debido al agua que ingresó a las vías.

El servicio de la Línea A solo fue de Pantitlán a Guelatao, en tanto el tramo Peñón Viejo-La Paz estuvo sin operación.

Ante ello, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, así como patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), trasladaron a los usuarios de Guelatao a Santa Marta.

Línea A del Metro de CDMX ha suspendido servicio varias horas

El 4 de agosto pasado la operatividad de la Línea A estuvo afectada y los trenes solo dieron servicio de Pantitlán a Santa Marta y viceversa. Las estaciones La Paz y Los Reyes, permanecieron sin servicio.

En la estación La Paz, técnicos de instalaciones eléctricas laboraron en la reparación de la catenaria que permite la energización de los trenes y especialistas trabajaron para realizar una investigación técnica.

Fue hasta el día siguiente cuando todas las estaciones de la Línea A ofrecieron servicio de Pantitlán a La Paz, en ambos sentidos.