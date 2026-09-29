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¿Qué calles en CDMX están cerradas? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este martes; rutas alternas | EN VIVO

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este martes; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 29 de septiembre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este martes rutas alternas
Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este martes|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Oscar Morales

¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 29 de septiembre del 2026.

Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX este martes; rutas alternas

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes 29 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

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