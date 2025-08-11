Marchas hoy 11 de agosto en CDMX: Protestas y manifestaciones que habrá este lunes

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que estarán afectadas este lunes 11 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones y consideres rutas alternas en tus traslados.

La programación de movilizaciones se basa en el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX). Mantente atento a las actualizaciones para evitar contratiempos.