Marchas hoy 11 de agosto en CDMX: Protestas y manifestaciones que habrá este lunes
¿Vas a salir este lunes? Toma previsiones, así es como las calles de la CDMX tendrán marchas y manifestaciones; te recomendamos las vías alternas.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que estarán afectadas este lunes 11 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones y consideres rutas alternas en tus traslados.
La programación de movilizaciones se basa en el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX). Mantente atento a las actualizaciones para evitar contratiempos.
Estas son las marchas programadas para hoy
7:30 HORAS | Usuarios de la CFE
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica organiza una marcha que saldrá de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con rumbo a Palacio Nacional, en la colonia Centro.
9:00 HORAS | Trabajadores del Gobierno de la CDMX
Trabajadores del Gobierno de la CDMX marcharán desde el monumento a la Revolución hacia el edificio de la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución Número 1, colonia Centro.