Reabren AICM y siguen labores de limpieza tras fuertes inundaciones en la CDMX | Mientras Dormía

Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX) durante la tarde y noche del domingo 10 de agosto de 2025 dejaron varios daños de consideración, entre ellos, el cierre del Aeropuerto Internacional de la capital (AICM).

Debido a las fuertes precipitaciones, la terminal aérea cerró sus operaciones a las 19:45 horas de ayer, que causaron encharcamientos y escasa visibilidad. Por ello, para no comprometer la seguridad en las operaciones, suspendieron aterrizajes y despegues por alrededor de cuatro horas para las labores de desalojo de agua.

Al menos 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros fueron afectados, quienes fueron desviados a aeropuertos alternos. Para las 6:00 horas de este lunes 11 de agosto de 2025, reanudaron las operaciones en las pistas, informó la Secretaría de Marina en un comunicado.

Lluvias dejan inundaciones en varias alcaldías de la CDMX

La fuerte lluvia que cayó en la CDMX el domingo 10 de agosto dejó serias inundaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero.

En el Parque Lineal, en la alcaldía Venustiano Carranza, los vecinos se sorprendieron por el agua que comenzó a anegar sus casas. Algunos habitantes de la zona incluso lloraron por la desesperación.

“Me puse a llorar, porque era una desesperación. Yo veo las noticias y veo a la gente cuando se inunda y digo ‘Ay, Dios mío. Pobre gente’ y ahora me tocó a mí”, narró María del Consuelo a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La señora agregó que el agua le llegó arriba de las rodillas después de que el Parque Lineal, que era originalmente un canal de aguas negras, se desbordó y anegó varias calles a la redonda.

#MientrasDormía | Tras el fuerte aguacero de este domingo, varias colonias en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A Madero quedaron bajo agua, afectando por lo menos 100 hogares 🏠💦



Cuidado, porque las lluvias continuarán 🌧️⚠️@oscar_mendoza31 con el reporte… pic.twitter.com/6HhCHE1P9R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2025

Lluvias rompen récord en la CDMX

En las colonias Azteca y Progresista, al menos 100 casas resultaron afectadas. Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, aseguró que las lluvias de ayer rompieron un récord, al caer alrededor de 86 milímetros, tan solo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los estacionamientos de cuatro edificios también fueron inundados por la lluvia en la colonia La Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades piden extremar precauciones, ya que las intensas lluvias continuarán en próximos días.

