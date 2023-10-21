Marchas hoy 21 de octubre en CDMX: Desfile de alebrijes afectarán Reforma, Zócalo y más calles

Este sábado 21 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) espera algunas concentraciones a lo largo del día, además de eventos masivos que podrían afectar a circulación en las calles capitalinas; sin embargo, no se tienen previstas marchas que puedan generar congestiones viales este fin de semana.

A continuación te presentamos los detalles de cada una de estas movilizaciones, así como las calles afectadas y los horarios, con el objetivo de que puedas tomar previsiones y viajar con tiempo, así como evitar las avenidas de mayor afluencia.

Según informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre las calles más afectadas por estas manifestaciones destaca el Zócalo de la CDMX y Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, esto por el desfile de alebrijes; además habrá una marcha zombie en el Monumento a la Revolución y las ya acostumbradas protestas del Poder Judicial en distintos puntos de la CDMX.

Manifestaciones en CDMX hoy sábado 21 de octubre en la CDMX

8:00 HORAS | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Se esperan manifestaciones a lo largo de la mañana en las siguientes edificaciones del Poder Judicial Federal:



Edificio sede en San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, Colonia el Parque. Instituto de la Judicatura Federal, en sidar y Rovirosa No. 236, colonia el Parque Edificio sede en Insurgentes Sur No. 2417, colonia San Ángel. Edificio Prisma, en Insurgentes Sur No. 2065, colonia San Ángel. Edificio Florida, en Insrugentes Sur No. 1888, colonia Florida. Edificio Ajusco 170, en la carretera Picacho.Ajusco, colonia Jardines de la Montaña. Edificio Ajusco 200, en Camino al Ajusco No. 200, colonia Jardines de la Montaña. Reclusorio Norte, sobre Jaime Nunó No. 175, colonia Cuautepec Reclusorio Sur, sobre Circuito Antonio Martínez Castro, en la colonia San Mateo Jalpa. Edificio Revolución No. 1508, sobre Av Revolución en la colonia Guadalupe Inn.

8:00 HORAS | ASAMBLEA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA SECCIÓN IX DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

Se reunuen en la orimaria Instituto México Amores No. 1317, Col. Del Valle Sur, Alc. Benito Juárez por la “Asamblea General de Electores”, para la renovación del presidente propietario y suplente; así como del comisario de la junta de administración.

12:00 HORAS | MEXICANOS EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO.

En el Zócalo de la Ciudad de México parte un colectivo rumbo a Plaza Palestina para exigir un alto a la guerra de exterminio y en apoyo a la lucha contra el estado apartheid de Israel.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este sábado, 21 de octubre de 2023. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/dFoNeSDRZg — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2023

Afectaciones viales por el desfile de Alebrijes en la CDMX este sábado 21 de octubre

¡Toma previsiones! A las 12:00 del día se lleva a cabo el desfile de alebrijes monumentales en la CDMX. Parte del Zócalo Capitalino y rumbo al Ángel de la Independencia, por lo que habrá cierres en las siguientes calles:



Avenida 5 de Mayo

Paseo de la Reforma

Las recomendaciones viales es tomar avenidas perimetrales, como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Fray Servando Teresa de Mier.