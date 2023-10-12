¡De terror! ¿Cuándo será la Marcha Zombie 2023 en CDMX y cómo participar?

En el marco de la celebración del Día de Muertos en México, se llevará por 16° ocasión la Marcha Zombi 2023, en donde participan miles de capitalinos para reunirse y mostrar sus mejores vestuarios de terror. Ante esto, es importante conocer la fecha y el horario de inicio de la marcha, así como las alternativas viales para el evento.

"Zombie Walk consiste en reunir a miles de personas disfrazadas de zombies (zombificadas) o seres sobrenaturales. Estos miles de zombies, seres y horrores recorren las calles de la ciudad buscando infectar a más personas con los valores zombies", es la descripción oficial del evento.

¿A qué hora empieza la Marcha Zombie 2023 en CDMX?

La Marcha Zombie 2023 en la capital está programada para el 21 de octubre a las 16:00 horas desde el Monumento a la Revolución hacia la plancha del Centro Histórico; sin embargo, la cita será a las 10:00 horas, pues muchos aprovechan para tomarse fotos y convivir con las demás personas.

Además, habrá premios a los mejores disfraces y es relevante no olvidar la donación de alimentos enlatados o no perecederos. Para este año, la cuenta oficial de la marcha pidió un kilo de arroz o frijol para la colecta de alimentos.

El término de la marcha será aproximadamente a las 18:00 horas. Los mejores disfraces ganarán hasta 50 mil pesos en premios.

Ruta y alternativas viales de la Marcha Zombie 2023 en Ciudad de México

Las alternativas viales para la marcha Zombie son: Avenida de los Insurgentes, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Fray Servando.

¡Evita contratiempos!, toma en cuenta la ruta y #AlternativaVial para la Marcha Zombie que se llevará a cabo del Monumento a la Revolución hacia el #Zócalo capitalino.



🗓 21 de octubre

⏰ 16:00 hrs. pic.twitter.com/15Nj8CloX9 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 11, 2023

¿Qué se necesita para participar en la Marcha Zombie en CDMX?

Para las personas que quieran participar en la Marcha Zombie 2023, las reglas con muy fáciles; solo tienes que "zombificarte", es decir, escoger tu mejor disfraz de zombie y llegar al punto de reunión. Asimismo, deberás de llevar un kilo de arroz o frijol para la colecta de alimentos.

Los alimentos se donarán directamente al banco de alimentos 123IAP Unidos Distribuimos y Transformamos. En la página oficial será necesario registrarse como concursante del mejor disfraz zombie, además del registro de algún contingente, pues también recibirán un premio.