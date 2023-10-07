Marchas hoy 7 de octubre en CDMX: Manifestaciones afectarán Reforma, Insurgentes y más calles

Este sábado 7 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) espera algunas marchas y manifestaciones a lo largo del día, además de eventos masivos que podrían afectar a circulación en las calles capitalinas durante algunos lapsos.

A continuación te presentamos los detalles de cada una de estas movilizaciones, así como las calles afectadas y los horarios, con el objetivo de que puedas tomar previsiones y viajar con tiempo, así como evitar las avenidas de mayor afluencia.

Según informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre las calles más afectadas por estas manifestaciones destaca Paseo de la Reforma; así como concentraciones en Belisario Domínguez, el Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Revolución y Calzada de Tlalpan.

Marchas en la CDMX para hoy sábado 7 de octubre de 2023

Para este sábado 7 de octubre, hay una marcha programada por el Centro de Orientación Vial (Ovial) cerca del Ángel de la Independencia y tiene que ver con la Coalición Vida y Libertad:

12:00 HORAS

Menos de 50 personas se reunirán en la Embajada del Reino Unido en Av. Paseo de la Reforma No. 350 y partirán rumbo a la Embajada de Estados Unidos de América. Exigen la libertad inmediata y la no extradición a los Estados Unidos del periodista, activista, fundador y portavoz del sitio web WikiLeaks.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este sábado 07 de octubre de 2023. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/zWjG57BoNk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2023

Manifestaciones en la Ciudad de México hoy

10:00 HORAS

En el Monumento a la Revolución, se da la conferencia de prensa titulada “El Derecho a la Alimentación como Política Pública”, la cual será presidida por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

11:00 HORAS

Miembros de la CNTE se reúnen en la Sección IX de la Ciudad de México ubicada en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro IV, Alc. Cuauhtémoc. Se llevará a cabo una Asamblea Nacional Representativa.

14:00 HORAS

De igual forma, en la CNTE de Belisario Domínguez, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reune la Comisión de Denuncias Falsas de la Asamblea de Coordinación. El objetivo es una reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con las falsas acusaciones en el marco de la conmemoración del día 8 de octubre “Día del Educador Físico y Día del Guerrillero Heroico”.

#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular en inmediaciones del Foro Sol, ubicado en Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, por evento a las 20:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/CHGO4f0NMW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2023

15:00 HORAS

El exsubsecretario López-Gatell se reúne en las Canchas y Áreas Recreativas en Av. El Fortín s/n., Col. Narciso Mendoza-Villa Coapa, en la alcaldía Tlalpan. Llevará a cabo un diálogo con vecinos y vecinas, así como recorrido por la zona.

16:00 HORAS

La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se junta en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, alcaldía Benito Juárez. Llevan a cabo el foro titulado “Militarización y Despojo contra los Pueblos Originarios”, en el marco de la Campaña contra la Guerra y por la Vida.

16:30 HORAS

La organización Direct Action Everywher se reúne en el Palacio de Bellas Artes para realizar el performance “Velada por los animales”, en el marco de la conmemoración del día 4 de octubre, Día Mundial de los Animales.

19:00 HORAS

El grupo Luz para México se reúne en el Monumento a la Revolución para la “Velada y Memoria Nacional, Duelo, Encuentro, Reconciliación y Unidad”, en memoria de las personas desaparecidas y ausentes; así como en pro de la paz para México.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en circuito Plaza de la Constitución así como los accesos. Aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/NuUkZ5CdUR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2023

21:00 HORAS

El Estadio Azteca recibe el partido de Cruz Azul vs. Pumas, por lo que se espera tránsito muy denso en Calzada de Tlalpan y Periférico Sur desde las 7 de la noche. Toma previsiones.

21:00 HORAS

El Foro Sol recibe el segundo concierto de Arctic Monkeys, por lo que se espera caos vial en Río Churubusco y Viaducto Miguel Alemán, en la alcaldía Iztacalco, desde las 8 de la noche.

Las rodadas en la CDMX para este sábado:

14:00 HORAS

El grupo, Animal Bikers parte del Monumento a la Revolución, rumbo a la Plaza de los Mártires en Av. Sebastián Lerdo de Tejada s/n., Toluca de Lerdo, Estado de México: Podría haber afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

19:00 HORAS

El grupo Biker City Kings parte de Av. Central Carlos Hank González, Col. Villa de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero, Provenientes de Av. Valle del Yang–Tse y Valle de Mena s/n., Nezahualcóyotl, Estado de México. Llegarán al Monumento a la Revolución.