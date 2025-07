¿Cómo está el tráfico? Estas son las marchas y manifestaciones en CDMX hoy jueves 3 de julio

¡Toma previsiones! Por marcha a las 08:30 horas que partirá de las inmediaciones de la estación del metro Chabacano, ubicada en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc con dirección a:

- Destino 1: Calzada San Antonio Abad no. 197, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

- Destino 2: Diagonal 20 de Noviembre no. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

- Destino 3: Donceles no. 100, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Otras manifestaciones:

Por presencia de manifestantes a las 09:30 horas en el Hemiciclo a Juárez ubicado en Av. Juárez no. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Ante presencia de manifestantes a las 11:00 hora en Dr. Lavista no. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé presencia de manifestantes a las 12:00 horas en Av. San Rafael Atlixco no. 186, colonia Leyes de Reforma 1ª Sección, alcaldía Iztapalapa.

Por concentración de manifestantes a las 15:00 horas en Av. Paseo de la Reforma no. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Considera también:

Durante el día se espera presencia de manifestantes en:

Lugar 1: Av. Niños Héroes no. 132, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar 2: Av. Juárez no. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar 3: Claudio Bernard no. 60, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar 4: Av. Fray Servando Teresa de Mier no. 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar 5: Av. Patriotismo no. 230, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.