¿Para exentar el Hoy No Circula? Así funciona el esquema de autorregulación en Edomex 2025

Para muchas empresas y transportistas que operan en el Estado de México (Edomex), las restricciones del programa Hoy No Circula representan un desafío logístico; sin embargo, existe una alternativa oficial para quedar exento de esta medida y de las contingencias ambientales: el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos a Diésel.

Te explicamos en qué consiste, quiénes pueden aplicar y cuáles son los beneficios y requisitos para este 2025.

¿Qué es el esquema de autorregulación del Hoy No Circula Edomex?

Es un programa voluntario dirigido a personas físicas y empresas cuyo trabajo involucra el uso de vehículos de transporte de carga que funcionan con diésel. El objetivo principal es que los transportistas, a través del cumplimiento de ciertos estándares tecnológicos y ambientales, puedan obtener una Constancia Tipo “A”.

Este documento oficial les permite exentar por un periodo de dos años las restricciones del Programa Hoy No Circula, la Verificación Vehicular Obligatoria e incluso las limitaciones durante las Contingencias Ambientales Atmosféricas en el Estado de México.

¿Para quiénes aplica el Hoy No Circula en el Estado de México?

El programa de autorregulación está diseñado específicamente para vehículos de carga a diésel, tanto pesados como ligeros, que cumplan con características puntuales. Los interesados deben tener unidades con tecnología avanzada o que hayan sido adaptadas para reducir sus emisiones.

Vehículos que SÍ pueden aplicar:

Vehículos Pesados (más de 3,857 kg):



Antigüedad no mayor a 15 años con tecnología EURO IV, EPA 04 o EURO V.

Unidades de hasta 15 años de antigüedad con filtros de partículas (DPF) instalados (adaptación).

Modelos con tecnología EURO V, EURO VI, EPA 07 o EPA 10 que ya incluyan filtro de partículas de fábrica.

Vehículos ligeros:



Antigüedad no mayor a 15 años.

Unidades que tengan el filtro de partículas DPF instalado de fábrica.

Es importante destacar que no son elegibles los vehículos matriculados en otros estados que ya cuenten con un programa de autorregulación similar reconocido por el Edomex.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Las personas o empresas interesadas deben presentar una solicitud formal ante la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA), cumpliendo con lo siguiente:

Solicitud por escrito: En español, en hoja membretada (si se tiene) y firmada por la persona física o el representante legal. Domicilio en Edomex: Señalar un domicilio dentro del estado para recibir notificaciones. Carpeta ordenada: Toda la evidencia documental debe entregarse foliada y en el orden solicitado. No se aceptan hojas sueltas. Copias certificadas: Documentos como escrituras, contratos o identificaciones deben entregarse en copia certificada, ya que la DGPCCA conservará los archivos. Respaldo digital: Se debe incluir una copia de toda la solicitud y sus anexos en un medio magnético (CD, DVD o USB).

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en Edomex?

Para los vehículos que no cuentan con este esquema de autorregulación o un holograma vigente y no respetan las restricciones del Hoy No Circula, la sanción es severa. La multa por circular en un día no permitido en el Estado de México es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a $2,171.4 pesos (con el valor de la UMA de 2024, que se actualizará en 2025). Además de la sanción económica, el vehículo será remitido al corralón.