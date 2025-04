Marchas hoy en CDMX: Calles cerradas, bloqueos y manifestaciones este miércoles 9 de abril

De acuerdo con la SSC CDMX, para este miércoles solo se tiene una marcha programada en forma. Te dejamos todos los detalles:

13:00 HORAS | Prepa 5 “José Vasconcelos”, en Tlalpan

COLECTIVO “CUBO” DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No. 5 “JOSÉ VASCONCELOS” | A partir de las 13:00 horas, se espera una marcha a partir de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENP-UNAM/Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex Hacienda Coapa, Alc. Tlalpan).

Realizarán una marcha al interior de la escuela, en honor a las personas encontradas sin vida y en contra de las desapariciones forzadas ocurridas en el rancho “Izaguirre”, ubicado en Teuchitlán, Estado de Jalisco.

No se descartan afectaciones en las inmediaciones de la Prepa 5, sobre Calzada del Hueso, en conexión con Prolongación División del Norte y Calzada de Tlalpan.