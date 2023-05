Marco Antonio Regil se declara sapiosexual durante una entrevista; esto significa

El pasado 23 de abril, el locutor y presentador mexicano, Marco Antonio Regil, le concedió una entrevista a Pati Chapoy en su canal “Nada es lo que parece”, durante la conversación se adentraron en aspectos muy personales de su vida, como lo fue la muerte de su mamá y la vida que lleva detrás de cámaras, situación que dejó a muchos seguidores intrigados al declararse sapiosexual.

Previo al comentario, Marco Antonio Regil contó la difícil infancia que tuvo, pues su mamá le planteó en reiteradas ocasiones la posibilidad de abortarlo y agregó su padre tenía una adicción por el alcohol; sin embargo, su mamá se separó de él cuando nació el conductor, esto para regalarle un crecimiento positivo, a lo que subrayó “significó una fuerte carga psicológica”, posteriormente el término de sapiosexual despertó dudas sobre cuál es su significado, por lo que el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te lo cuenta.

Marco Antonio Regil se declaró sapiosexual

En la entrevista, el conductor mexicano fue abordado respecto al tiempo que tiene soltero, por lo que reveló que cuando su mamá estaba con vida se dedicó a cuidarla casi de tiempo completo por lo que no tenía tiempo de tener pareja, en otro punto añadió que es una persona sapiosexual, y esa es la principal razón por la que no sale con nadie de manera oficial.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, confesó Marco Antonio Regil.

¿Qué significa ser una persona sapiosexual?

La palabra sapiosexual es más común de lo que parece, pues distintos expertos en lingüística se han encargado de darle el concepto adecuado, en el caso de la Real Academía Española, lo describe como aquellas personas que consideran a la inteligencia como el principal factor de la atracción sexual.

Estudios arrojan que los casos de sapiosexual se dan mayoritariamente en mujeres, pues suelen necesitar más estímulos que el físico, en este caso, algo que trascienda al encanto mental como su forma de pensar, de ver el mundo y las metas que tenga en la vida.

¿Cómo saber si soy sapiosexual?

¡Atención! Millones de personas podrían declararse sapiosexual, sin embargo, no logran identificar diversas emociones que se presentan en el día a día, aunado a que el término no tiene mucho tiempo de establecer cotidianamente, para saber si eres sapiosexual y no los sabes, estos son algunos de los puntos a tomar en cuenta: