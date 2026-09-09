“Han destruido el hemisferio”: Marco Rubio culpa a los gobiernos de izquierda de la crisis en el continente

En su gira por varios países del continente americano, Marco Rubio volvió a arremeter contra los gobiernos de izquierda al asegurar que han destruido el hemisferio.

Fue en la ciudad de Quito donde el secretario de Estado de Estados Unidos respondió a los cuestionamientos de la prensa después del encuentro que sostuvo con el presidente Daniel Noboa.

¿Qué dijo Marco Rubio de los gobiernos de izquierda?

Marco Rubio aprovechó su visita a Ecuador para hacer una de sus críticas más fuertes contra la izquierda latinoamericana, pues el funcionario vinculó a este sector político con la precaria calidad de vida en varios países del continente.

“Los grupos de izquierda ya estaban aquí (antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia) y han destruido al hemisferio”, inició el secretario de Estado de Estados Unidos.

“La izquierda destruyó Venezuela, la izquierda destruyó a Cuba, la izquierda destruyó Nicaragua. La izquierda ha destruido básicamente todos los países de los que se ha apoderado en el hemisferio”, agregó Marco Rubio.

SECRETARIO RUBIO: La izquierda destruyó a Venezuela. La izquierda destruyó a Cuba. La izquierda destruyó a Nicaragua. La izquierda ha destruido, básicamente, todos los países del hemisferio de los que se ha apoderado. pic.twitter.com/xFIOB16FUE — USA en Español (@USAenEspanol) September 9, 2026

Marco Rubio de las futuras elecciones en Venezuela

Al ser cuestionado por las recientes declaraciones de Donald Trump, donde aseguró que habrá elecciones en Venezuela cuando el país esté listo, Marco Rubio mencionó todas las condiciones para el país sudamericano.

“Para que haya elecciones hay que tener instituciones. Hay que tener una Corte Suprema, un comité electoral nacional, maquinaria de votación y partidos políticos. Hay que tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse. Todas las instituciones necesarias", dijo.

Además, el secretario de Estado también habló del acuerdo donde Estados Unidos tendrá el control de 17 campos petroleros venezolanos que, en conjunto, concentran aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas.

"Así que eso hay que construirlo a la misma vez que estemos reconstruyendo, ayudando a que Venezuela tenga una reconstrucción económica. (El acuerdo petrolero) va a ser productivo y generar regalías e ingresos para el pueblo venezolano, eventualmente a través de un gobierno elegido democráticamente”.

