Un momento muy emotivo se vivió en el Centro Cultura Teatro durante la noche de este viernes 21 de abril, pues se dio el regreso de Maribel Guardia a los escenarios para volver a interpretar su papel como Doña Lancha en la obra “Lagunilla mi Barrio”, rol que puso en pausa tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa, el pasado 9 de abril.

Su aparición no pasó desapercibida para los presentes, pues le dedicaron un sonoro recibimiento, ya que le llovieron los aplausos por parte de su público y pusieron a la originaria de Costa Rica entre lágrimas, las cuales fueron abrazadas por sus compañeros del elenco, quienes también se sumaron al reconocimiento por volver al escenario tras una semana y media de la pérdida de su único hijo.

A través de redes sociales se difundió el momento en que Maribel hace su primera aparición en la obra, como una de las protagonistas. De inmediato los aplausos empezaron a sonar y, retumbaron de tal manera, que el resto de actores se unió de forma natural, por lo que dejaron el momento como una ovación inesperada y espontánea que conmovió hasta el llanto.

Video de la ovación a Maribel Guardia en su regreso a los escenarios

Tras recibir un par de abrazos y provocar que el público se pusiera de pie, Maribel Guardia correspondió a las muestras de apoyo, dio gracias a Dios y regresó a su papel, algo que también sorprendió a los presentes por su profesionalismo, pues logró concentrarse para interpretar la obra de acuerdo a lo ensayado, lo que eventualmente provocó otra ovación al final de la presentación.

Cerca del final volvió quedar entre las lágrimas, pero esta vez mientras sonaba la canción de Yo Sin Tu Amor, momento en el que no pudo evitar estallar en llanto nuevamente, aunque en esta ocasión con todo el elenco agarrado de las manos y despidiendo la obra

Maribel Guardia habló sobre su regreso al teatro: “Fue duro”

Luego de que la actriz culminara su participación, tuvo una breve comparecencia ante los medios, donde afirmó que “fue muy duro, muy difícil, y a la vez muy emocionante” pararse frente al escenario para interpretar su papel; sin embargo, reconoció el cariño del público y su apoyo desde que se dio a conocer la muerte de Julián Figueroa.

“No tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes, de gente que no conozco (...) Eso le habría gustado (a mi hijo) verme bien, verme entera y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio me traspasó mi tristeza a otro lugar, ahora ya no le tengo miedo a la muerte”, afirmó.

¿De qué murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian?

Julián Figueroa fue el único hijo de la relación que sostuvieron Maribel Guardia y Joan Sebastian. Tenía 27 años y lamentablemente falleció el pasado domingo 9 de abril durante la noche debido a un infarto al miocardio y fibrilación ventricular, por lo que se trató de una repentina afección en el corazón.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro”, fueron las palabras con las que comenzó Maribel Guardia para dar a conocer la partida de su hijo.