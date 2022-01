Mario Delgado pide desaforar a Quadri por su discurso de odio

Mario Delgado Carillo, líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió desaforar al diputado Gabriel Quadri de la Torre, perteneciente a la coalición Va por México, debido a su discurso de odio contra la comunidad trans en México.

A través de su cuenta de Twitter, Mario Delgado solicitó retirar de su cargo a Quadri tras las declaraciones que hizo en vivo para la televisora CNN, de donde incluso tuvo que retitarse por su discurso de odio contra la comunidad trans.

Se debe desaforar y retirar al diputado @g_quadri por su discurso de odio y discriminación, en este México no podemos tolerar que una persona asi de impresentable sea un representante popular. — Mario Delgado (@mario_delgado) January 15, 2022

“Se debe desaforar y retirar al diputado Quadri por su discurso de odio y discriminación, en este México no podemos tolerar que una persona así de impresentable sea representante popular”, escribió el lider de morena a través de su red social.

Asimismo, la diputada federal de Morena, Salma Luévano, también hizo un llamado a visibilizar este tipo de discursos de odio, pues aseguró que desata el odio contra la comunidad LGBTI.

“Se piensa que estas frases no discriminan o no hacen daño, pero sí desatan odio hacia nuestra población, por eso debemos visibilizar ese discurso para que no se permita”, escribió Salma en su cuenta de Twitter.

Corren a Quadri por discurso de odio en vivo

Quadri participó junto a la diputada Salma Luévano en un programa de televisión, donde hablaron sobre los ataques a la comunidad trans en México. Por lo que la diputada de Morena destacó “el riesgo” de anteriores declaraciones de Quadri sobre la comunidad.

En ese sentido, el diputado trató de defenderse y dijo que lo único que ha dicho es que la ideología trans “minimiza y cosifica a la mujer” y posteriormente criticó a Luévano por raparse como una forma de protesta.

Aquí, la entrevista completa con @SalmaLuevano y la desastrosa participación de @g_quadri https://t.co/WWubYKtOdm — Noe Mayo Sotavento (@MxSotavento) January 15, 2022

Por ello, el conductor del programa televisivo, interrumpio al diptado Gabriel Quadri y dijo que no le permitiría reproducir su discurso de odio, por lo cual lo corrió de la transmisión.

Posteriormente, el presentador solicitó poner publicidad y quitar a Quadri de la pantalla, mientras el político intentaba defenderse.