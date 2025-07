Hoy No Circula 4 de julio 2025: Autos y zonas afectadas en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula del viernes 4 de julio de 2025 trae nuevas disposiciones que todo conductor en el Valle de México y zonas extendidas del Estado de México debe conocer. Esta regulación tiene como objetivo disminuir la emisión de contaminantes atmosféricos, especialmente en días con alta concentración de ozono.

¿Qué vehículos no circulan el viernes 4 de julio de 2025?

Durante este viernes, no podrán circular los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y con hologramas 1 y 2. Este criterio se mantiene conforme a las reglas tradicionales del programa.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Esta actualización forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para hacer frente a los altos niveles de contaminación atmosférica registrados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Dónde aplica el nuevo Hoy No Circula en julio de 2025?

A partir del 1 de julio de 2025, el programa Hoy No Circula amplió su cobertura. Anteriormente restringido a 18 municipios conurbados del Estado de México, ahora también aplica en:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

39 municipios adicionales en la región oriente del Edomex

Esto significa que ahora son 59 nuevas localidades donde se implementa la medida, aunque es importante destacar que estos municipios se encuentran actualmente en una fase de socialización, por lo que no se impondrán multas hasta el 1 de enero de 2026.

¿Cuál es el objetivo de esta ampliación?

La intención detrás de este ajuste es clara: mejorar la calidad del aire en toda la región centro del país. Con el aumento de la población y el parque vehicular, los niveles de ozono y partículas contaminantes han incrementado de forma sostenida, especialmente en temporadas secas y calurosas.

Reducir la cantidad de vehículos en circulación durante las horas de mayor concentración de contaminantes ayuda a mitigar los riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Las autoridades han subrayado que esta decisión responde a estudios técnicos sobre la calidad del aire en las zonas afectadas.

¿Qué deben saber los conductores que transitan entre CDMX y Edomex?

Con la expansión del Hoy No Circula 4 de julio, los automovilistas que cruzan diariamente entre la Ciudad de México y el Estado de México deben prestar especial atención a los nuevos lineamientos. La falta de conocimiento no exime del cumplimiento, aunque en los municipios en fase de socialización aún no se aplican sanciones.

No obstante, se recomienda a los conductores informarse continuamente mediante canales oficiales y portales especializados, ya que los horarios de restricción y las zonas aplicables pueden variar en función de las condiciones ambientales del día.