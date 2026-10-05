¿Quién es Mario Mabarak Paniagua? El empresario señalado como el nuevo operador de Andy López Beltrán

Un nuevo personaje ha emergido en el entramado de negocios que rodea a Andy López Beltrán. De acuerdo con revelaciones del periodista Claudio Ochoa Huerta, se trata de Mario Mabarak Paniagua, un empresario que pasó de mantener un perfil discreto a ostentar un estilo de vida de opulencia tras integrarse como el presunto nuevo operador del hijo del expresidente, ocupando el espacio que dejó libre Amílcar Olán Aparicio tras el desgaste público de su nombre por investigaciones previas.

Mario Mabarak Paniagua, hijo de un aviador de quien heredó la afición por la aviación, cuenta con dos jets privados puestos a disposición directa de López Beltrán para realizar traslados tanto a jornadas de trabajo político como a eventos sociales a lo largo del país. Según lo expuesto en la columna periodística, el crecimiento económico de Mabarak Paniagua se consolidó mediante la obtención de contratos millonarios en el sector farmacéutico y de suministro de medicamentos en estados como Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, presuntamente conseguidos gracias al respaldo de López Beltrán.

¿Un nuevo operador para Andy?



El periodista @ClaudioOchoaH señala a Mario Mabarak Paniagua, quien habría pasado del bajo perfil a autos de lujo, residencias y viajes privados. Incluso sería dueño de dos jets a disposición de Andy López Beltrán (@amlopezbeltran)



¿De dónde salió… pic.twitter.com/5XxfmVTqSQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

Estilo de vida, fallas operativas y el cerco de la inteligencia financiera

El ascenso financiero de Mabarak Paniagua se ha reflejado en la adquisición de automóviles de altísima gama, residencias y relojes valuados en millones de pesos. No obstante, el esquema de negocios replicado por este nuevo operador ha comenzado a registrar graves fisuras administrativas y operativas, acumulando reclamos por incumplimiento y deficiencias en la ejecución de los contratos gubernamentales otorgados a sus firmas.

A la par de las fallas en los compromisos contraídos, las alertas institucionales han comenzado a encenderse. La información del periodista señala que Mabarak Paniagua se encuentra bajo el escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de las indagatorias que buscan rastrear los movimientos económicos de las personas cercanas a López Beltrán. Ante el riesgo de quedar expuesto públicamente, el empresario ha buscado acercamientos con directivos de medios y comunicadores para contener la difusión de su nombre, en un contexto donde el manejo de recursos dentro de este círculo cercano se estaría ejecutando de forma predominante en efectivo para esquivar el rastro bancario.