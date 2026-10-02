UIF investiga transferencias millonarias: la nueva pista que sigue el dinero de Amílcar Olán

La historia de Amílcar Olán vuelve a dar un giro. Esta vez, la pista no estaría en México, sino en una cuenta bancaria en Suiza que, de acuerdo con una investigación de Latinus, habría concentrado recursos por alrededor de mil 433 millones de pesos.

La información aparece apenas unos días después de que Azteca Noticias revelara que Olán se encontraba en Lugano, Suiza. Después de que se difundiera su ubicación, el empresario habría abandonado el domicilio donde fue localizado.

Ahora, según Latinus, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría abierto una investigación para seguir el rastro de esas operaciones.

La ruta del dinero lleva hasta Suiza.



La UIF investiga transferencias por mil 433 millones de pesos de Amílcar Olán, el contratista favorito del #ClanDelMalestar de Andy López Beltrán (@amlopezbeltran), a un banco suizo, según el expediente filtrado.



Hace apenas unos días,… pic.twitter.com/E2uglvn7Xs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

¿Qué descubrió la UIF sobre la cuenta de Amílcar Olán en Suiza?

De acuerdo con la investigación de Latinus, el expediente de la UIF identifica transferencias por aproximadamente mil 433 millones de pesos hacia un banco suizo.

La cifra equivaldría a unos 72 millones de euros, según reportes que retomaron la investigación periodística.

Las operaciones habrían sido realizadas por Gina Patricia y Luis Alberto Olán, hermanos de Amílcar.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente que la investigación haya derivado en el congelamiento de esa cuenta o de otros recursos relacionados con el empresario.

¿Qué relación tiene Amílcar Olán con Andy López Beltrán?

Olán ha sido señalado en investigaciones periodísticas como un empresario cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente Andy y Gonzalo López Beltrán.

Latinus ha publicado desde 2024 reportajes y audios sobre presuntos negocios y contratos relacionados con empresarios del entorno de los hijos del expresidente. Algunas de esas investigaciones han abordado operaciones vinculadas con obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Los señalamientos sobre posibles irregularidades son materia de investigaciones periodísticas y no equivalen, por sí mismos, a una determinación judicial de responsabilidad.

¿Qué se sabe de las investigaciones contra Amílcar Olán?

El tema genera además una diferencia entre declaraciones recientes de autoridades y el nuevo reporte periodístico.

Hace unos días, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, declaró que no existía una orden de aprehensión contra Amílcar Olán y que tampoco había una investigación contra Andy López Beltrán, de acuerdo con el material difundido.

La nueva información atribuida a Latinus señala, sin embargo, que la UIF sí habría abierto un expediente financiero sobre Olán.

Por ahora, la existencia y alcance de ese expediente específico no han sido confirmados públicamente mediante un comunicado de la UIF.

¿Qué pasará con el dinero localizado en Suiza?

Esa es una de las preguntas que quedan abiertas.

El reporte sobre la cuenta no significa, por sí solo, que los recursos hayan sido congelados o que exista una orden judicial para asegurarlos. Para determinar qué ocurrirá con el dinero tendría que conocerse el avance de la investigación financiera y, en su caso, las decisiones de las autoridades competentes.

Mientras tanto, la atención vuelve a estar sobre Olán: la ubicación en Suiza que reveló Azteca Noticias y ahora una cuenta que, según Latinus, movería alrededor de mil 433 millones de pesos.