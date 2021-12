VIDEO: A 24 años de Masacre de Acteal sobrevivientes exigen justicia

A 24 años de la Masacre de Acteal, Chiapas, los sobrevivientes de este hecho siguen exigiendo justicia al Estado mexicano, que reconozca su responsabilidad y castigue a los autores intelectuales del crimen.

Siguen señalando como responsables al ex presidente Ernesto Zedillo; al ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; y al ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, entre otros funcionarios, que han sido acusados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una serie de actividades realizadas este 22 de diciembre en Acteal, diversos colectivos conformados por los sobrevivientes recordaron que no descansarán hasta que haya justicia para las 45 víctimas de la llamada Masacre de Acteal.

El 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la libertad, primero a 20 paramilitares confesos y a través del Congreso del Estado, les otorgó hectáreas de tierras.

Fue el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el organismo que tomó la defensa porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacía un caso paradigmático.

Las Abejas de Acteal

Para los sobrevivientes, la masacre pudo haberse evitado si el gobierno mexicano hubiera signado los Acuerdos de San Andrés, pues uno de los puntos es el respeto a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas.

En una emotiva ceremonia, a la que asistió la comunidad, familiares de víctimas y sobrevivientes, recordaron que hoy “se cumplen 24 años de impunidad de la Masacre de Acteal , crimen de Estado cometido a los pueblos indígenas y organizados de Chiapas”.

Aseguran que han transcurrido 24 años de dolor y de no olvido frente a la indolencia del gobierno mexicano y que no es posible que, a pesar de ese tiempo, sigan libres los autores intelectuales de dicho crimen, "¿A caso son intocables? ¿O los han dejado libres para seguir pensando en quién matar?”, cuestionaron.

La Abejas

Advierten que no se cansarán de seguir luchando:



No vamos a descansar, a pesar de todo, seguimos caminando, aunque haya cansancio, no nos desanimamos, no retrocedemos, no traicionamos la sangre de nuestros mártires. Y si nosotros los padres y madres de familia dejamos de existir en este mundo, estamos seguros que nuestros hijos e hijas seguirán nuestra lucha y caminar.

¿Qué pasó en Acteal hace 24 años?

El 22 de diciembre de 1997 ocurrió la llamada Matanza de Acteal, una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México.

En ese lugar, 15 niñas y niños, nueve hombres adultos, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas a quienes les abrieron el vientre, fueron asesinados “con alevosía, premeditación y ventaja por paramilitares del municipio de Chenalhó".

Las víctimas fueron atacadas mientras oraban en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la localidad.