Masacre en Ciudad Juárez: Bajan de un auto a 3 mujeres y un hombre y los fusilan en Anapra

La violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, registró uno de sus episodios más brutales de los últimos días. Durante la madrugada de este sábado 9 de agosto, tres mujeres y un hombre fueron asesinados en un homicidio múltiple ocurrido en la colonia Anapra, una zona identificada por las autoridades como un punto clave para el tráfico de personas.

Con este hecho, la cifra de homicidios dolosos en la ciudad fronteriza asciende a 24 en tan solo los primeros nueve días de agosto, un promedio de más de dos asesinatos por día y que deja en evidencia la crisis de seguridad en la zona.

¿Qué pasó en Anapra? Así fue el nuevo atentado en Ciudad Juárez

El crimen ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en el cruce de las calles Renacuajo y Cangrejo, en la zona norponiente de la ciudad. De acuerdo con reportes locales, los agresores llegaron al lugar con las víctimas a bordo de uno o dos vehículos, las obligaron a descender, las alinearon sobre la vía pública y les dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones.

Cuando los cuerpos de emergencia arribaron al sitio tras las llamadas de los vecinos, ya nada pudieron hacer; las cuatro personas habían perdido la vida. Entre las víctimas, se destacó un detalle que habla de la cotidianidad interrumpida por la violencia: una de las mujeres vestía una bata de la industria maquiladora.

Cuádruple homicidio en #CiudadJuárez



Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en la zona de Anapra, Ciudad Juárez. Según el reporte policial, sujetos en un vehículo los bajaron sobre la calle Cangrejo y les dispararon.



El saldo es de tres mujeres y un hombre fallecidos. Se… pic.twitter.com/dpYbQ6IH8j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2025

Anapra, un foco de violencia y tráfico de personas en Ciudad Juárez

La elección del lugar para cometer el multihomicidio no parece ser una coincidencia. La colonia Anapra es señalada por las propias indagatorias policiales como una zona con alta incidencia de actividades relacionadas con el tráfico de personas, o “polleros”, debido a su cercanía con la frontera estadounidense. Esta condición la convierte en un territorio en disputa para los grupos criminales que buscan controlar las lucrativas rutas de cruce.

Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo de la escena, mientras que el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley y se esperará a que sean identificados por sus familiares.

