De una cena privada a un show mundial: Así comenzaron los premios Oscar | Ruta Dorada

¡Sin alfombra roja ni suspenso! Los Oscar , uno de los premios más codiciados en el mundo del cine, se caracterizan por ser una noche llena de glamour y emoción; sin embargo, no siempre fue así.

Al inicio, la premiación era mucho más sencilla y rápida de lo que conocemos ahora. Así fue como comenzó

Sin secretos y alfombra roja: Cuando los ganadores del Oscar se conocían meses antes

Los premios Oscar nacieron el 16 de mayo de 1929 en el Hollywood Roosevelt Hotel, en Los Ángeles, una “ceremonia” que no fue un gran espectáculo, como ahora estamos acostumbrados, pues apenas asistieron 270 personas al evento.

En ese tiempo, un boleto para acudir a la ceremonia costaba tan solo 5 dólares. La premiación solo era una cena, sin cámaras, ni alfombra roja y sin suspenso, pues en ese tiempo los ganadores ya habían sido anunciados con 3 meses de anticipación.

La primera ceremonia de los Oscar fue tan pequeña que duró menos de 20 minutos, además de que los ganadores ya sabían que iban a ganar.

De cena privada a show global: La transformación de los premios Oscar

Actualmente, los Oscar se han convertido en una noche mágica, llena de glamour, de misterio y muchas emociones. Hoy, los ganadores se dan a conocer al momento del evento y tienen la oportunidad de tomar el micrófono y dar un discurso.

En esta nueva era, la premiación pasó de ser una cena privada, a una transmisión en vivo para millones de personas alrededor del mundo.

¿Quiénes eligen a los ganadores de los Oscar?

Los ganadores de la emblemática estatuilla dorada son elegidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la cual está conformada por más de cien mil miembros divididos en los siguientes gremios:

Actores

Directores

Guionistas

Técnicos

Músicos

Productores

¿Cómo eligen a los nominados?

Primero, cada gremio nomina por su su especialidad, es decir, los actores eligen a los actores, los directores a los directores, etc. Ya en la votación final, todos los “jueces” participan.

El sistema es secreto, auditado y con la peculiaridad de “decidir por voto preferencial”, lo que premia el consenso más que la unanimidad. Este complejo sistema de votación, hace que las películas que están a la cabeza no siempre sean las ganadoras, sino aquellas que están en segunda o tercera posición.

”Sinner” consigue 16 nominaciones a los premios Oscar; rompe el récord de Titanic y All About Eve

¡Récord histórico! Este año, la película “Sinner”, “Pecadores” en español, de Ryan Coogler, hizo historia al recibir 16 nominaciones, el número más alto jamás registrado en la historia de la premiación.

Sinner rompió la marca de las 14 nominaciones establecido por “All About Eve”, o en español “La Malvada”, “Titanic” y “La la land”, esto gracias en parte a la reciente adición de la categoría “Mejor Casting”.