25 años de prisión en Estados Unidos para Maximiliano Dávila Pérez, exjefe antidrogas de Bolivia

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.

La sentencia fue confirmada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más relevantes en la persecución del narcotráfico internacional.

#EU | Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la Agencia Nacional Antinarcóticos de Bolivia, condenado a 25 años de prisión por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.



Dávila Pérez fue jefe antidrogas durante el gobierno de Evo Morales pic.twitter.com/YDJ92PHcQR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 20, 2026

¿Quién es Maximiliano Dávila Pérez?

Maximiliano Dávila Pérez ocupó un cargo clave como jefe antidrogas durante el gobierno del expresidente Evo Morales, lo que ha generado un fuerte impacto político, luego de que se diera a conocer la condena.

Como director de la agencia antidrogas, Dávila tenía la responsabilidad de combatir el tráfico de estupefacientes en Bolivia, uno de los principales países productores de hoja de coca en la región. Sin embargo, autoridades estadounidenses lo señalan de utilizar su posición para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Dávila Pérez fue hallado culpable de:



Conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense



Uso y posesión de armas de fuego en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las investigaciones revelaron que el exfuncionario habría brindado protección a organizaciones criminales, permitiendo el paso seguro de droga a cambio de beneficios económicos.

“A top South American counternarcotics official chose crime and profit over the public interest,” said U.S. Attorney Jay Clayton. “He trafficked massive quantities of cocaine into New York. Now, he’ll spend the rest of his life in prison.”https://t.co/jt2YXMsW38 — US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 19, 2026

¿Qué implica la condena de Maximiliano Dávila Pérez a nivel internacional?

El caso Dávila Pérez representa un golpe significativo en la lucha contra el narcotráfico y pone en evidencia la corrupción dentro de estructuras de seguridad en América Latina. Expertos señalan que este tipo de sentencias refuerzan la cooperación internacional entre países para combatir redes criminales transnacionales. Además, el proceso judicial en Estados Unidos refleja la capacidad de las autoridades para perseguir delitos más allá de sus fronteras, especialmente cuando afectan su seguridad nacional.

Aunque el caso genera repercusiones políticas, hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales directos que vinculen a otros funcionarios del gobierno de Evo Morales con las actividades ilícitas, pero analistas advierten que este tipo de casos pueden tener consecuencias en la percepción internacional sobre las instituciones de seguridad en la región.

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Un caso que sacude la confianza institucional en Bolivia

La condena de un exjefe antidrogas por narcotráfico plantea serias dudas acerca de los mecanismos de control dentro de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. La pregunta es: ¿cuántos otros casos similares podrían permanecer ocultos dentro de las estructuras de poder en América Latina?