Convención Bancaria: adoptan medidas contra el lavado de dinero y destacan avances en inclusión financiera

En el marco de la Convención Bancaria, representantes del sector financiero en México destacaron las acciones que se han implementado para prevenir el lavado de dinero, un problema que sigue siendo un desafío ante el alto uso del efectivo en el país.

¿Qué temas tocaron en la Convención Bancaria?

Durante la inauguración, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), subrayó que actualmente 8 de cada 10 operaciones se realizan en efectivo, una condición que facilita el financiamiento de actividades ilícitas.

Ante este panorama, el sector bancario insistió en la importancia de impulsar la bancarización como una herramienta clave para combatir estos riesgos.

De acuerdo con lo expuesto, promover el uso de servicios financieros formales no solo contribuye a cerrar espacios al lavado de dinero, sino que también fomenta la formalización de la economía.

#LoÚltimo | La banca en México ha adoptado una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero: Emilio Romano, pdte de la ABM.



Hoy 8 de cada 10 operaciones se hacen en efectivo, lo que facilita el financiamiento de actividades ilícitas.



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Además, se resaltaron los avances en inclusión financiera, una estrategia que busca acercar a más personas al sistema bancario y reducir la dependencia del efectivo.

Estas medidas, señalaron, forman parte de un esfuerzo continuo por fortalecer la transparencia y la seguridad en las operaciones financieras del país.

Banco Azteca destaca crecimiento, pero cuestiona resultados de proyectos públicos

Por otra parte, directivos de Banco Azteca destacaron el crecimiento sostenido de la institución y su apuesta por la inclusión financiera como eje central de su modelo de negocio.

Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, aseguró que el banco mantiene un fuerte enfoque en acercar servicios financieros a más personas, lo que ha impulsado su expansión en los últimos años.

Por su parte, Tonatiuh Rodríguez, director General de Banco Azteca, destacó la apertura de una nueva línea de negocio enfocada en fondos de inversión, la cual perfila como un camino relevante para el futuro.

🗣️ Alejandro Valenzuela, pdte. del Consejo de Administración de @BancoAzteca, y Tonatiuh Rodríguez, dir. general, nos hablan del éxito, crecimiento e innovación de Banco Azteca abordado en la Convención Bancaria 2026🏦#EsNegocio con @SOYCarlosMota 👉 https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/GfuJndo6bH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 19, 2026

Además, subrayó que la digitalización ha profundizado tanto en el uso por parte de los clientes como en la oferta de servicios disponibles.

Valenzuela también cuestionó la ejecución de los planes nacionales de desarrollo, al señalar que, aunque en el discurso resultan atractivos, no siempre se traducen en resultados concretos.

"Hay temas en los que no estoy convencido como es el tema de los ferrocarriles, vemos claramente que a los temas del sexenio pasado, como Dos Bocas o el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o el Tren, no están dando los resultados que estamos buscando, lo que quisiera realmente es que la inversión pública realmente vayan cambiando las cosas, como una buena educación, el sector salud, la seguridad”, explicó Alejandro Valenzuela, Presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca.