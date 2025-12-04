La última Luna llena de 2025 llega hoy: esta es la hora exacta para verla y fotografiarla mejor

La última Luna llena de 2025 iluminará el cielo durante la noche de hoy jueves 4 de diciembre y será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del cierre del año. Conocida tradicionalmente como Luna Fría, este plenilunio sucederá mientras la Luna se encuentra cerca de su perigeo, el punto más próximo a la Tierra.

Al fenómeno de Luna llena de hoy, muchas personas le llaman “superluna”; aunque este término no es oficial para la comunidad científica, sí describe un ligero aumento en brillo y tamaño aparente en el satélite natural de la Tierra.

Bundle up, the Cold Moon is rising! ❄️🌕



December’s full moon will rise in the night sky tomorrow, Dec. 4. It will mark the last supermoon and full moon of the year. pic.twitter.com/QFzLGzth8M — NASA Ames (@NASAAmes) December 3, 2025

Daros más precisos para que puedas apreciar la última Luna llena 2025: UNAM

Salida lunar: alrededor de las 18:00 horas (este-sureste)

Mejor momento para ver la Luna llena: entre 18:00 y 20:00 horas (cuando estará baja)

Dificultad: será muy fácil de observar sin instrumentos.

En Fuerza Informativa Azteca te recomienda buscar un punto con vista despejada con dirección al oriente, entre las seis de la tarde y las ocho de la noche de hoy jueves 4 de diciembre de 2025.

Esta es la mejor hora para tomarle fotos a la última Luna llena de 2025; así podrás verla mejor desde casa.|Borja Suarez

¿A qué hora ver la última Luna llena del 2025?

Conforme a los parámetros astronómicos del calendario lunar de 2025, este evento será visible en todo México, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para el centro de México, la Luna saldrá por el este-sureste alrededor de las 18:00 horas. De hecho, esta será el mejor momento para observarla, ya que durante esta hora permanecerá baja en el horizonte, por lo que resulta ideal para fotografías más espectaculares con edificios, cerros o árboles en un primer plano.

Última Luna llena de 2025: ¿qué es exactamente el plenilunio?

Cabe decir que el plenilunio ocurre cuando la Luna se encuentra totalmente iluminada por el Sol, con la Tierra ubicada justo entre ambos cuerpos.

Se trata de la fase lunar más brillante y reconocible en todo el ciclo lunar, además de una de las favoritas tanto para observadores aficionado, como fotógrafos nocturnos y expertos en astronomía.

Look up at the Moon tonight—it’s the last full Moon of the year! 🌕



The full Moon on Thursday, Dec. 4 will also be a supermoon, when the Moon looks a bit bigger and brighter than usual because it’s at the point in its orbit nearest to Earth. pic.twitter.com/KBu4tbzdSq — NASA Earth (@NASAEarth) December 4, 2025

¿Por qué la Luna se ve más grande cuando está en perigeo?

Cabe decir que la órbita de la Luna es elíptica, no circular, por eso es que, en el perigeo, está más cerca de la Tierra, mientras que en el apogeo, está más lejos.

Cuando la fase de Luna llena coincide con una posición cercana al perigeo, puede verse hasta 14% más grande y 30% más brillante, aunque muchas personas no notan una diferencia significativa.

¿Qué es la Ilusión Lunar?

Además, al salir en el horizonte, entra en juego la conocida Ilusión Lunar, un efecto óptico que hace que la Luna parezca mucho más grande.

Luna llena 2025: así puedes ver y fotografiarla de una mejor manera

Hora recomendada

Entre 18:00 y 20:00 horas.



Entre 18:00 y 20:00 horas. Dirección

Mira hacia el este-sureste



Mira hacia el este-sureste Dificultad

El fenómeno es visible a simple vista, sin telescopio



El fenómeno es visible a simple vista, sin telescopio Tip fotográfico

Busca un punto elevado o despejado para capturarla junto a edificios o montañas.



La Luna Fría de hoy 4 de diciembre cerrará oficialmente el ciclo lunar de 2025; ¿listo para despedir el año con una de las vistas más impresionantes del cielo?

