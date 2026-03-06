¿"Tormenta negra” en México? Línea seca provocará fuertes lluvias y torbellinos en varios estados

¡Calor en el día y lluvias por la tarde! El clima en México se mantendrá inestable este viernes 6 de marzo debido a la interacción de varios fenómenos meteorológicos, como el frente frío 39 y una línea seca.

Autoridades prevén también rachas de viento y la posible formación de torbellinos, principalmente en el norte y noroeste del país. En Azteca Noticias te decimos los estados más afectados para el fin de semana.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes?

Lluvias fuertes: Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Chubascos : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Lluvias aisladas: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco.

Aunque en redes se ha manejado el término "tormenta negra" para describir las lluvias extremas, en México no se han detectado precipitaciones superiores a 70 milímetros. Además, las autoridades meteorológicas utilizan otras clasificaciones para describir la intensidad del agua.

Pronóstico de vientos fuertes en México

El pronóstico también indica rachas de viento de 60 a 80 km/h, con condiciones aptas para la formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

A esto se suman los efectos del frente frío número 39, que se extenderá sobre el noroeste del país e interactuará con una vaguada polar y corrientes en chorro.

Onda de calor en México: pronóstico de temperaturas

Si las lluvias son molestas, el calor aún más, especialmente en estos estados:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

Oaxaca (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Para el fin de semana prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Clima en CDMX y Edomex viernes 6 de marzo

En la Ciudad de México (CDMX) prevalecerá un cielo parcialmente nublado durante la mañana y ambiente fresco, con posibles bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde se prevé ambiente templado con lluvias aisladas en la capital y chubascos en el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

Las temperaturas estimadas son:

