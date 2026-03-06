¿"Tormenta negra” en México? Línea seca provocará fuertes lluvias y torbellinos en varios estados
Los efectos del frente frío 39 y una línea seca provocarán este viernes un clima extremo con fuertes lluvias, además de una onda de calor en varios estados.
¡Calor en el día y lluvias por la tarde! El clima en México se mantendrá inestable este viernes 6 de marzo debido a la interacción de varios fenómenos meteorológicos, como el frente frío 39 y una línea seca.
Autoridades prevén también rachas de viento y la posible formación de torbellinos, principalmente en el norte y noroeste del país. En Azteca Noticias te decimos los estados más afectados para el fin de semana.
¿Dónde se esperan lluvias fuertes?
- Lluvias fuertes: Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
- Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.
- Lluvias aisladas: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Tabasco.
Aunque en redes se ha manejado el término "tormenta negra" para describir las lluvias extremas, en México no se han detectado precipitaciones superiores a 70 milímetros. Además, las autoridades meteorológicas utilizan otras clasificaciones para describir la intensidad del agua.
Para esta noche se prevé #Lluvias muy fuertes en #SanLuisPotosí, #Hidalgo y #Chiapas. También habrá #Viento con #Rachas de 60 a 80 km/h con posibles #Torbellinos en el norte de #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas. Detalles en https://t.co/foBASdQX1C pic.twitter.com/YB3xHG2PJ9— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 6, 2026
Pronóstico de vientos fuertes en México
El pronóstico también indica rachas de viento de 60 a 80 km/h, con condiciones aptas para la formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.
A esto se suman los efectos del frente frío número 39, que se extenderá sobre el noroeste del país e interactuará con una vaguada polar y corrientes en chorro.
Onda de calor en México: pronóstico de temperaturas
Si las lluvias son molestas, el calor aún más, especialmente en estos estados:
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.
Para el fin de semana prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).
Clima en CDMX y Edomex viernes 6 de marzo
En la Ciudad de México (CDMX) prevalecerá un cielo parcialmente nublado durante la mañana y ambiente fresco, con posibles bancos de niebla en zonas altas.
Por la tarde se prevé ambiente templado con lluvias aisladas en la capital y chubascos en el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.
Las temperaturas estimadas son:
- CDMX: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C
- Toluca: mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C