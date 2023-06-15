Mejora el estado de salud del papa Francisco. Visitó a niños con cáncer en el hospital

El Vaticano informó que el pontífice saldrá del hospital este viernes. Lo médicos externaron que el estado de salud del papa Francisco mejoró. Esta mañana visitó a niños con cáncer

El papa Francisco pasó buena noche y amaneció con mejor estado de salud

Francisco ha visitado esta mañana, entre otras dependencias, a los niños con cáncer que están ingresados en servicio de oncología y neurocirugía pediátrica del Policlínico Gemelli de Roma.

Gesto del papa Francisco

Este encuentro con los menores y sus familias se ha convertido ya en una cita habitual en los ingresos hospitalarios de Jorge Mario Bergoglio. Este gesto de acompañamiento tiene lugar cuando se cumple una semana y un día de su operación por una hernia abdominal y habla de la mejoría del estado de salud del pontífice.

La Oficina de Prensa del Vaticano certifica esta visita con la publicación de unas imágenes en las que se ve a Francisco, sentado en su silla de ruedas, bendiciendo a los niños, a sus padres, a otros enfermos y al personal médico.

El papa Francisco tocó el dolor de los niños

"El papa Francisco tocó el dolor de estos niños que cada día llevan sobre sus hombros el sufrimiento de la Cruz, junto a sus madres y padres. A cada uno de ellos les hizo un regalo de un rosario y un libro".

Allí, entregó a los niños rosarios y huevos de chocolate, y bautizó también a un bebé peruano de pocos días.

Es la tercera vez que Francisco acude a oncología pediátrica del Gemelli, la primera en julio de 2021 tras su operación en el colon y la segunda el pasado 31 de marzo, cuando fue ingresado por una pulmonía.

Estas fotos son las primeras que se distribuyen del pontífice después de su intervención.

El papa Francisco recibió a personal del hospital

El jueves por la mañana, "como muestra de agradecimiento, recibió a todo el equipo operativo del hospital formado por el personal médico, de enfermería, sociosanitario y auxiliar que coordinó, realizó e hizo posible la intervención quirúrgica el pasado 7 de junio", añadió Bruni.

"Al saludar a los presentes, su santidad extendió su agradecimiento a todo el personal sanitario por su profesionalidad y esfuerzo para aliviar el sufrimiento de cada uno con ternura y humanidad, además de con medicamentos", dijo.

El papa Francisco podrá regresar este viernes al Vaticano

El papa Francisco recibirá el alta hospitalaria este viernes por la mañana, según informó este jueves el Vaticano en un comunicado.

"El equipo sanitario que sigue al papa Francisco ha confirmado el alta del santo padre del Policlínico A. Gemelli en la mañana de mañana viernes 16 de junio", informó en un comunicado el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

Bruni dijo que el personal médico informó que "el Papa Francisco descansó bien durante la noche. El curso clínico continúa regularmente. Los exámenes hematoquímicos están en el rango normal".

El miércoles por la noche cenó con quienes le asisten desde el día de su hospitalización, dijo Bruni.