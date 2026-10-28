Salió a pescar con su tío y desaparecieron en el mar: Reportan hallazgo sin vida del menor Adrián Caro

El menor Adrián Caro Villares, de 12 años, fue reportado sin vida después de permanecer desaparecido durante más de dos semanas, tras salir a pescar con su tío Óscar Ulloa, de 40 años, en aguas de San Felipe, Baja California.

La familia y la comunidad de pescadores que colaboró en las labores confirmaron en redes sociales el hallazgo del niño el lunes 26 de octubre, mientras continúa el operativo para localizar al adulto, cuyo paradero se desconoce.

Ambos zarparon el sábado 10 de octubre desde Campo La Poma, al sur de San Felipe, con destino a la bahía de San Luis Gonzaga y, desde entonces, sus familiares perdieron contacto con ellos, en medio de las condiciones meteorológicas adversas asociadas a la tormenta tropical Rachel.

¿Qué se sabe del hallazgo de Adrián Caro?

La localización del menor se produjo después de más de dos semanas de búsqueda en el Mar de Cortés. En días previos, durante los recorridos se encontraron prendas y otros objetos en una isla de la zona; sin embargo, esos indicios no habían permitido conocer el paradero de los dos desaparecidos.

De acuerdo con los reportes disponibles, la familia confirmó que Adrián fue encontrado sin vida; no obstante, no se habían detallado públicamente las circunstancias exactas del hallazgo ni la causa de muerte.

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Marina mantiene la búsqueda de Óscar Ulloa

Tras la localización del menor, las labores continúan para encontrar a su tío, de 40 años; durante estas labores de emergencia han participado elementos de la Secretaría de Marina y personal de Protección Civil, con recorridos por mar, aire y tierra.

La familia también solicitó apoyo para ampliar la búsqueda, mientras las autoridades mantienen los esfuerzos para obtener información que permita localizar a Óscar y esclarecer qué ocurrió durante la salida de pesca del pasado lunes 26 de octubre.