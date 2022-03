VIDEO: Muere menor en balacera ocurrida en Ocozocoautla, Chiapas

Cámaras de seguridad captaron el momento en que se registró una balacera en calles de Ocozocoautla, Chiapas, todo inició luego de que cuatro sujetos entraran a robar un establecimiento, sin embargo no contaban con que el dueño del lugar se defendiera con un arma de fuego, durante el intercambio de balas quedaron atrapadas Ofelia y su hija Karlita quienes habían salido a un mandado.

La menor perdió la vida en el hospital

En el video se ve como la pequeña Karlita de 8 años y su madre tratan de ponerse a salvo mientras el dueño del lugar enfrenta a los delincuentes, lamentablemente la menor resultó herida de bala, fue trasladada a un hospital donde horas más tarde perdió la vida.

¡Otra bala perdida! Karlita, de solo 8 años, muere en Chiapas

Ofelia Cruz, Madre de Karlita

”...Mi niña la más grande me decía mamita yo no me puedo parar, me voy a morir, no hijita párate mi amor ya pasó no tengas miedo, no mamita no puedo, en eso mi hijita la acosté en el piso y buscaba la manera de qué tenía hasta que le alzé el brasito y tenía una bala acá...”

No hay detenidos por la balacera

Luego de los hechos la Fiscalía del estado inició con las investigaciones pertinentes, sin embargo no hay personas detenidas, en tanto que el dueño de lugar resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida.