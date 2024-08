¡De terror! Menor muere tras consumir alcohol adulterado en fiesta privada en Puebla

Momentos de crisis y terror se vivieron recientemente cuando un menor de edad murió tras intoxicarse con el consumo de presunto alcohol adulterado en una fiesta privada registrada la noche del viernes 16 de agosto en Puebla.

¿Qué se sabe sobre el menor que murió por tomar alcohol adulterado?

De acuerdo con los reportes, la víctima de 17 años acudió al Salón Linda Vista acompañado de su primo, sin embargo, la situación se salió de control y terminó en una fatal tragedia.

La madre del joven que falleció accedió a platicar con TV Azteca Puebla y relató los detalles del suceso:

“Mi hijo me pidió permiso para asistir a la fiesta la cual se suponía era una fiesta privada posteriormente a eso como a las 12 de la noche me manda mensaje diciéndome que vaya por él porque se siente mal después de eso me comunico con su primo el cual iba con él y me comenta que su primo se estaba poniendo mal y que de repente se había desmayado llegamos hasta el lugar”, dijo.

Por sus propios medios, la mamá trasladó a su hijo al Hospital para el Niño Poblano durante la madrugada del sábado 17 de agosto, donde fue reportado con un paro cardiorrespiratorio, perdiendo la vida esa misma noche.

⚫ En San Pedro Cholula, Puebla. Un joven de 17 años falleció tras una fiesta, al parecer por consumo de alcohol #adulterado. Pese a sentirse mal y ser llevado al hospital por su madre, el muchacho sufrió un paro y murió.



Los detalles en #HechosMeridiano pic.twitter.com/MZCdSyaDD1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 19, 2024

Salón no ofreció respuestas sobre la presunta venta de alcohol adulterado

A pesar de que el equipo de TV Azteca intentó comunicarse con el salón para conocer su postura, sin embargo, nadie dio respuesta. Durante la estancia en la zona las cámaras captaron que todo opera con relativa normalidad.

El hermano de la víctima compartió que se encuentran en trámites para el traslado del cuerpo del menor de edad a Xalapa, de donde son originarios. En relación al tema, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula detalló que policías municipales acudieron en respuesta a la solicitud de auxilio, sin embargo, a su llegada ya no se encontró alguna persona que hiciera un señalamiento directo. Instaron a las víctimas a realizar la denuncia correspondiente.