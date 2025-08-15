Merari Daniela Moheno Valenzuela estaba por cumplir 25 años. Era alumna de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde estudió la Licenciatura en Arquitectura, pero un día después de graduarse, murió.

“No tengo palabras para expresar lo que sentimos mi esposa, mis hijos y un servidor. Me dio mucha alegría, me dio mucho orgullo y le agradezco a Dios el privilegio de haber permitido tener una hija como ella”, expresó su padre Cuauhtémoc Moheno.

¿Qué se sabe de la muerte de Merari Moheno, estudiante en Tabasco?

Un desalmado le arrebató la vida al lanzar una piedra al automóvil donde se transportaba en Villahermosa, Tabasco.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes cuando Merari Moheno circulaba a bordo de un automóvil sobre los carriles laterales del bulevar Adolfo Ruiz Cortines y justo al pasar por un tramo, recibió el impacto de la piedra que le quitó la vida.

Entregan cuerpo de Merari Moheno a sus familiares

Tras una prolongada espera, la Fiscalía General del Estado de Tabasco entregó su cuerpo a sus familiares, quien con profundo dolor la sepultaron el jueves en el Panteón Jardín de la capital tabasqueña, entre reclamos a las autoridades por la inseguridad que a diario arrebata vidas en la entidad.

“Es algo que genera incertidumbre, genera impotencia y también genera algo de miedo, por qué no, porque ya no se siente uno seguro, no se siente que uno realmente camine seguro, es algo que siente uno una impotencia cuando suceden estas cosas y resulta que no hay un culpable”, comentó Carlos Córdova, tío de Merari.

Merari era una mujer con sueños y proyectos, cuya vida fue cegada por la cobardía de un hombre, aparentemente desquiciado, que aprovechó el descontrol en las calles.

“Le doy esa parte a las autoridades, que se esclarezca todo, ya cualquier cosa que pase, no me va a traer a mi hija”, expresó Cuauhtémoc Moheno, papá de Merari.

Reportan detención de presunto responsable

De acuerdo con autoridades, el crimen de Merari ya se investiga. Trascendió la detención de un hombre, pero no se ha confirmado y aun con ello, faltará aún que la fiscalía lo incrimine para que pague por su incalificable conducta.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lamentó el fallecimiento de Merari Daniela Moheno Valenzuela, a través de una esquela que publicó en su cuenta de Facebook.