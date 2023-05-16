VIDEO: metalero hace una guitarra con el esqueleto de su tío

En redes sociales se volvió viral un metalero de nombre Prince Midnight, y no precisamente por su música, sino por haber armado una guitarra con el esqueleto de su tío muerto.

Además, mostró todo el proceso a través de sus redes sociales y hasta compartió videos tocando el peculiar instrumento, lo que ha causado revuelo en todo el mundo.

Filip, el tío de Prince Midnight, murió en 1990 y donó sus restos a una universidad, pero 20 años después el colegio decidió ya no tenerlos más; desde entonces la familia se hizo cargo del esqueleto.

En 2021 comenzaron con los trámites de repatriación de los restos de Filip a Estados Unidos. Una vez en casa, el joven quiso hacerle un homenaje a su tío, quien también eran fanático del metal, así que decidió crear una guitarra.

“Como muchos de ustedes saben, mi tío Filip era un gran metalero y fue muy influyente para mí mientras crecía. Desde que repatrié sus restos, he tenido problemas para saber qué hacer con ellos. He decidido que voy a convertir al tío Filip en la primera guitarra de esqueleto humano real para que pueda seguir rockeando para siempre”, escribió el joven.

Video de la guitarra con el esqueleto de un hombre

Para armar la guitarra, consiguió una serie de cables y poco a poco fue formando la guitarra con cuerdas y todo. Una vez terminada, la bautizó como Filip Skeleter, en honor a su familiar.

Aunque está más que claro que se trata de un instrumento completamente original, tiene ciertas limitaciones a la hora de tocar, aunque según indican en redes sociales, “se escucha bastante bien”.

