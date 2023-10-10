¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 10 de octubre?

En tu viaje abordo del Metro CDMX este martes 10 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto respecto a lo que pasa al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos.

Si este viernes vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este martes 10 de octubre?

20:33 HORAS

Una usuaria del Metro de la CDMX informó que el conductor del vagón M0112 de la Línea B venía fumando, por lo que el transporte naranja canalizó a personal para atender el reporte.

Buena noche, Berenice, se canaliza con el área operativa para verificar la situación, agradecemos el reporte. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2023

18:02 HORAS

Usiarios de la Línea 9 reportan muchas afluencia en ambas direcciones.

Linea 9 atascada cómo siempre — Jesus Gaia (@jesus_gaia) October 11, 2023

16:54 HORAS

Debido a la lluvia, el Metro implementó marcha de seguridad en la L3, L8, L9 y LB.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en L3, L8, L9 y LB, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2023

14:14 HORAS

El Metro de la CDMX informa que pronostica lluvia en la tarde/noche, por lo que se espera que implemente avance de trenes lento. Toma previsiones.

De acuerdo al pronóstico del clima en la ciudad, esta tarde-noche se prevén lluvias. ⛈️ Por seguridad se disminuye la velocidad de los trenes en la red. Toma previsiones 🚇 pic.twitter.com/ASEOBvXXX0 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2023

13:50 HORAS

¡Toma previsiones si viajas por la Línea 3 del Metro! Desde las 11 de la mañana se acumulan reclamos por tránsito muy lento de trenes, así como afluencia muy alta en andenes y vagones.

Que pasa en la línea 3? Está atascada y ya nos quedamos mucho en Balderas !! — Bea' MChi 🦩 (@bettymanduchi) October 10, 2023

13:30 HORAS

Siguen las afectaciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Reportan detenciones de hasta cinco minutos en cada estación. Línea A, también con reclamos de bajo tránsito de trenes. Toma previsiones.

La línea 3, la línea 3!

Lenta a diario, paradas de 3 a 5 minutos en algunas estaciones, que solución le van a dar ? — Ivan Bautista (@Ivanmtzbta) October 10, 2023

11:31 HORAS

El Metro de la CDMX informa que se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. Usuarios ya reclamaron en redes sociales afluencia máxima y caos en los andenes. Toma previsiones.

#AvisoMetro: Se realiza revisión en zona de vías de la Línea 3, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2023

11:18 HORAS

Usuarios reportan que la Línea 3 del Metro CDMX se encuentra detenida en ambas direcciones desde hace algunos minutos. Toma previsiones por posibles retrasos y demoras en toda la línea, así como avance de trenes lento.

¿pueden decir que pasa en la línea 3, detenida en ambos sentidos desde hace varios minutos? Por favor informen. — Gerardo Santiago (@gms0121) October 10, 2023

9:31 HORAS

¡Viaja con tiempo! Se registran múltiples quejas del avance de trenes y estaciones llenas en la Línea 3 y Línea 9, con prolongados tiempos de espera.

9:12 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX confirma que se implementa la dosificación de usuarios en la estación Pantitlán de la Línea 9. Usuarios reportan al menos 15 minutos formados sin moverse previo a entrar al andén.

Buen día. Al llegar a la terminal Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2023

9:00 HORAS

Usuarios reportan que el abordaje en Indios Verdes, de la Línea 3, se encuentra saturado. Reportan esperas de hasta 16 minutos para poder subir a un tren por afluencia máxima. Toma previsiones.

Más de 13 minutos en poder abordar en indios verdes. Tardan demasiado en llegar los trenes (8 minutos) y todavía mandan vacíos ocasionando más aglomeraciones dando un total de entre 12 y 16 minutos para poder salir de indios verdes pic.twitter.com/KKidvPhNKm — Iván Omar (@mictlan_2040) October 10, 2023

8:35 HORAS

Siguen las afectaciones en la Línea B. Reportan alrededor de 10 minutos de espera por un tren con dirección Buenavista. Toma previsiones.

Linea b más de 10 min, trenes parados dirección Buenavista, pónganse a trabajar huevones @MetroCDMX @GCalderon_Metro a fuera el sindicato, 🤡 @telediario — Arturoxw (@Arturoxw26) October 10, 2023

7:55 HORAS

Línea 9 del Metro CDMX, con reporte de afluencia máxima. Usuarios sugieren utilizar Metrobús como segunda opción. Toma previsiones. De igual forma, Línea 3 con reporte de demoras entre cada estación.

A poco este es el avance de los trenes en lapsos de cinco minutos en la línea 3? Siempre mienten... Esto es en la estación Tlatelolco, muchos seguimos en espera de poder subir a un vagón. @MetroCDMX pic.twitter.com/9wGWdjCbrr — Zeiza Pérez Murillo (@DeZeiZei) October 10, 2023

L9 súper llena, metrobús como segunda opción a Hidalgo, igual. — Jessica Guzman (@Jessica86606824) October 10, 2023

7:40 HORAS

¡Detenciones en la Línea B! Al menos 10 minutos de espera en la estación La Raza. Toma previsiones por posibles repercusiones en toda la línea. De igual forma, reportan afectaciones en la Línea A y Línea 3.

Cuál es el problema en ma #lineab, tenia buen avance y ya nos quedamos varados más de 10 min en la estación neza — Adriana (@AdrianaM2402) October 10, 2023

6:48 HORAS

Usuarios del Metro CDMX reportan que la Línea 2 presenta demoras y detenciones. Estación Bellas Artes, una de las afectadas que informan en redes sociales.

Otras vece se para el metro en bella arte — Comando Negro (@Francis69687430) October 10, 2023

6:40 HORAS

Línea B con afluencia alta. Toma previsiones, pues reportan esperas de hasta 30 minutos en algunas estaciones para abordar el tren.

Es completamente falso sus tiempos en cuanto avance, estamos más de 30 min esperando en UAM. Gracias por mandar trenes llenos desde la base para q nadie pueda subir en las próximas estaciones. — Karla Castilla (@karch851811) October 10, 2023

6:15 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que se implementa marcha de seguridad en la Línea 8 y Línea B debido a las lluvias que empiezan a caer sobre la capital.