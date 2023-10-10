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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 10 de octubre?

Todos los días, el equipo de Fuerza Informativa Azteca realiza un monitoreo en vivo de lo que pasa en el Metro CDMX, en especial respecto al avance de trenes.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy martes 26 de septiembre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy martes 10 de octubre de 2023?|Twitter @mecanoorl.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

En tu viaje abordo del Metro CDMX este martes 10 de octubre, no olvides consultar el siguiente minuto a minuto con la información más relevante para tu trayecto respecto a lo que pasa al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con especial énfasis en el avance de trenes y cuáles son las líneas que presentan mayores retrasos.

Si este viernes vas a viajar en la Línea 12 o Línea 1, recuerda que la línea dorada solamente va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que el trayecto de la Línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento. Para aquellos que necesiten el resto de la línea, se ofrece servicio RTP en el resto de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX este martes 10 de octubre?

20:33 HORAS
Una usuaria del Metro de la CDMX informó que el conductor del vagón M0112 de la Línea B venía fumando, por lo que el transporte naranja canalizó a personal para atender el reporte.

18:02 HORAS
Usiarios de la Línea 9 reportan muchas afluencia en ambas direcciones.

16:54 HORAS
Debido a la lluvia, el Metro implementó marcha de seguridad en la L3, L8, L9 y LB.

14:14 HORAS
El Metro de la CDMX informa que pronostica lluvia en la tarde/noche, por lo que se espera que implemente avance de trenes lento. Toma previsiones.

13:50 HORAS
¡Toma previsiones si viajas por la Línea 3 del Metro! Desde las 11 de la mañana se acumulan reclamos por tránsito muy lento de trenes, así como afluencia muy alta en andenes y vagones.

13:30 HORAS
Siguen las afectaciones en la Línea 3 del Metro CDMX. Reportan detenciones de hasta cinco minutos en cada estación. Línea A, también con reclamos de bajo tránsito de trenes. Toma previsiones.

11:31 HORAS
El Metro de la CDMX informa que se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. Usuarios ya reclamaron en redes sociales afluencia máxima y caos en los andenes. Toma previsiones.

11:18 HORAS
Usuarios reportan que la Línea 3 del Metro CDMX se encuentra detenida en ambas direcciones desde hace algunos minutos. Toma previsiones por posibles retrasos y demoras en toda la línea, así como avance de trenes lento.

9:31 HORAS
¡Viaja con tiempo! Se registran múltiples quejas del avance de trenes y estaciones llenas en la Línea 3 y Línea 9, con prolongados tiempos de espera.

9:12 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX confirma que se implementa la dosificación de usuarios en la estación Pantitlán de la Línea 9. Usuarios reportan al menos 15 minutos formados sin moverse previo a entrar al andén.

9:00 HORAS
Usuarios reportan que el abordaje en Indios Verdes, de la Línea 3, se encuentra saturado. Reportan esperas de hasta 16 minutos para poder subir a un tren por afluencia máxima. Toma previsiones.

8:35 HORAS
Siguen las afectaciones en la Línea B. Reportan alrededor de 10 minutos de espera por un tren con dirección Buenavista. Toma previsiones.

7:55 HORAS
Línea 9 del Metro CDMX, con reporte de afluencia máxima. Usuarios sugieren utilizar Metrobús como segunda opción. Toma previsiones. De igual forma, Línea 3 con reporte de demoras entre cada estación.

7:40 HORAS
¡Detenciones en la Línea B! Al menos 10 minutos de espera en la estación La Raza. Toma previsiones por posibles repercusiones en toda la línea. De igual forma, reportan afectaciones en la Línea A y Línea 3.

6:48 HORAS
Usuarios del Metro CDMX reportan que la Línea 2 presenta demoras y detenciones. Estación Bellas Artes, una de las afectadas que informan en redes sociales.

6:40 HORAS
Línea B con afluencia alta. Toma previsiones, pues reportan esperas de hasta 30 minutos en algunas estaciones para abordar el tren.

6:15 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que se implementa marcha de seguridad en la Línea 8 y Línea B debido a las lluvias que empiezan a caer sobre la capital.

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